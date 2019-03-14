"İçimizde kin yok, dostluk var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim birilerine kin tutmak, birileriyle kavga etmek gibi derdimiz yok çünkü içimizde sevgi var. Bizim içimizde kin yok, dostluk var." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisince Yaylakonak beldesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, sevginin hep birlikte büyütüleceğini söyledi.

İşlerinin kolay olmadığını ancak önemli olanın da zoru başarmak olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, halkla beraber demokrasiyi yeniden ülke geneline yayacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin hangi şartlar altında olduğunun herkes tarafından iyi bilindiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şartları biliyoruz. İşsizlik var, yoksulluk var, sorunlar var, var oğlu var ama umutsuzluk yok. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin diye mücadele edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, sevgiyi büyüteceğiz. Belediye başkanımız burada, ondan şunu istiyorum, seçildiğinde herkese eşit hizmet götürecek. Asgari ücretlilerin aylıklarını da 2 bin 200 lira yapacaksın. Benim de buradan size sözüm var.