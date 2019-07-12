"İçimizdeki hainler düşmandan farksız"

"Düşman düşmandır. İçimizdeki hainlerde bizim için düşmandan farksızdır. Bu bambaşka bir olaydı, benzeri yok ki şöyleydi diyebileyim. Allah devletimize zeval vermesin. Mevlamız bir daha öylesi günler göstermesin. Her zaman Türkiye'mizin, devletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Milletimiz tarih boyunca olduğu gibi gereken neyse onu yapmıştır, yapacaktır. Şu an Allah korusun benzer bir şey olsa yine tekrar çıkıp gereken şehidi de tepkiyi de gaziyi de gözümüzü kırpmadan hiç düşünmeden veririz."

Devran, her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada vücudunun 6 yerine isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandığını belirten Devran, bedenindeki izlere baktıkça o anları hatırladığını ifade etti.

- "Adeta Kurtuluş Savaşı"

Türk milletinin şehitlerini ve gazilerini her zaman bağrına bastığını anlatan Devran, toplumun kendilerini gösterdiği yoğun ilgi ve alakadan dolayı da minnettar olduklarını söyledi.

Darbecilere gereken cezaların verildiğini vurgulayan Devran, "Darbeci askerlere Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği cezayı veriyor, milletimiz de vatan için fedakarlık yapan herkesi bağrına basıyor. Hainlere, her zaman Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle tepkisinin ciddi bir şekilde gösteriyor. Sokağa çıkıp, tanklara karşı durduk. Ciddi bir saldırı atlattık adeta bu yüzyılın Kurtuluş Savaşı gibi bir durumla karşı karşıya bırakıldık. İnsanların, ülkelerin başına kolay kolay gelebilecek sıradan bir olay değildi." diye konuştu.

Devran, FETÖ mensuplarının yargı önünde hesap vermeye devam ettiğini anlatarak, "İdamın da çıkmasını istiyoruz. O hain gecede 2 bin 500 gazimiz, yüzlerce şehidimiz var onların acısını birazcık da olsun hafifletmek için idamın olması gerekir. Devletimiz bu konuda da gerekeni yapacaktır. İdamın onlara gelmesi şarttır, inşallah şehit yakınları ve gaziler olarak herkes idam istiyor. Devletimizden gereğini yapacağına inancımız tamdır." şeklinde konuştu.