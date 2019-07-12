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"İçimizdeki hainler düşmandan farksız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstermek için gittiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Devran, hainlerin saldırısını unutamıyor - Mehmet Devran: "Düşman düşmandır. İçimizdeki hainlerde bizim için düşmandan farksızdır" - "Ciddi bir saldırı atlattık, adeta bu yüzyılın Kurtuluş Savaşı gibi bir durumla karşı karşıya bırakıldık"

RAUF MALTAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek için gittiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaralanan Mehmet Devran, "İçimizdeki hainler bizim için düşmandan farksız." dedi.

Devran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılan hainliğin tarih boyunca unutulamayacağını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada vücudunun 6 yerine isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandığını belirten Devran, bedenindeki izlere baktıkça o anları hatırladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktığını anlatan Devran, yaralandığı sırada ilk müdahalenin çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından yapıldığını daha sonra ise hastanede 6 ay tedavi gördüğünü kaydetti.

Devran, her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Düşman düşmandır. İçimizdeki hainlerde bizim için düşmandan farksızdır. Bu bambaşka bir olaydı, benzeri yok ki şöyleydi diyebileyim. Allah devletimize zeval vermesin. Mevlamız bir daha öylesi günler göstermesin. Her zaman Türkiye'mizin, devletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Milletimiz tarih boyunca olduğu gibi gereken neyse onu yapmıştır, yapacaktır. Şu an Allah korusun benzer bir şey olsa yine tekrar çıkıp gereken şehidi de tepkiyi de gaziyi de gözümüzü kırpmadan hiç düşünmeden veririz."

- "Adeta Kurtuluş Savaşı"

Türk milletinin şehitlerini ve gazilerini her zaman bağrına bastığını anlatan Devran, toplumun kendilerini gösterdiği yoğun ilgi ve alakadan dolayı da minnettar olduklarını söyledi.

Darbecilere gereken cezaların verildiğini vurgulayan Devran, "Darbeci askerlere Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği cezayı veriyor, milletimiz de vatan için fedakarlık yapan herkesi bağrına basıyor. Hainlere, her zaman Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle tepkisinin ciddi bir şekilde gösteriyor. Sokağa çıkıp, tanklara karşı durduk. Ciddi bir saldırı atlattık adeta bu yüzyılın Kurtuluş Savaşı gibi bir durumla karşı karşıya bırakıldık. İnsanların, ülkelerin başına kolay kolay gelebilecek sıradan bir olay değildi." diye konuştu.

Devran, FETÖ mensuplarının yargı önünde hesap vermeye devam ettiğini anlatarak, "İdamın da çıkmasını istiyoruz. O hain gecede 2 bin 500 gazimiz, yüzlerce şehidimiz var onların acısını birazcık da olsun hafifletmek için idamın olması gerekir. Devletimiz bu konuda da gerekeni yapacaktır. İdamın onlara gelmesi şarttır, inşallah şehit yakınları ve gaziler olarak herkes idam istiyor. Devletimizden gereğini yapacağına inancımız tamdır." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da tüm şehitleri ve 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmetle andıklarını söyledi.

Türk milletinin kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmadığını bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Hiçbir suçun cezasız kalmaması gerekiyor. Özellikle terör örgütüyle bağlantısı olanların affı olmaz. 15 Temmuz'da darbe girişimini yapanların, mutlaka en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Üstüne basa basa devletimizden bunu bekliyoruz, basit bir ceza almamaları gerekiyor. Ailelerimizin beklentisi ve talebi de mutlaka idam yasasının çıkarılması ve idamla cezalandırılmaları yönündedir."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz FETÖ Şanlıurfa Şanlıurfalı gazi Mehmet Devran

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