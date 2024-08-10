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'İçimize doğmuştu' Feci kazada yaralanmıştı: Sivas'ta yaşanan o olayı anlattı! Meğer otobüs Ankara'ya gelmeden önce...

10.08.2024 16:42
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Ankara'da otobüsün üst geçidin beton ayağına çarpması sonucu meydana gelen 9 kişinin öldüğü kazada yaralanan yolculardan 18 yaşındaki Batuhan Polat, Sivas'ta otobüsün lastiğinin patladığını belirterek, "Lastiği değiştirdiler. İçimize doğmuştu, kardeşimi uyardım" dedi.

Ankara-Eskişehir kara yolunun Polatlı Olukpınar köyü mevkinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel yönetimindeki otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada şoför Çetin Karayel'in de aralarında olduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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'KARDEŞİMİ UYARDIM'

İzmir'de oturan annelerinin yanına tatile gitmek için otobüse binen Batuhan Polat ve Ebrarcan Polat (12) kardeşler de yaralanan yolcular arasında yer aldı. Otobüste 21 ve 22 numaralı koltuklarda oturan iki kardeşin tedavisi hastanede sürüyor. Bacaklarında kırık meydana gelen Batuhan Polat, DHA'ya konuştu.

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Polat, "Ağrı'dan İzmir'e ben ve küçük kardeşim annemizin yanına gidiyorduk. Sonra gelişen talihsizliklerden dolayı Sivas'ta arabanın lastiği patladı. Sonra lastiği değiştirdiler. İçimize doğmuştu gerçekten, küçük kardeşimi uyardım. Araba değiştirebilirdik, değiştirmedik. Buna da şükürler olsun, gece biz uyurken kaza oldu. Çok kişi öldü. Ölenlerin ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Batuhan Polat kaza anına ilişkin olarak da, "Kaza anında araba sağa sola doğru gitti. Ben uyuyordum, kadınların çığlıkları ile uyandım arabada. Sonra kaza sırasında araba bir yere çıktıktan sonra bayıldım. Kardeşimi korumaya çalışıyordum. Benim şu an iki ayağımda kırıklar ve çatlaklar var, pazartesi günü ameliyat olacağım" diye konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

_92380Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara otobüs kazası
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