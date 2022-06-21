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İçinde 120 bin lira olan poşeti kaldırımda unuttu! Parasını ararken...

21.06.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da, fabrika işçisi Hikmet Kaplan, hasta olan anne ve babasının tedavisi için sattığı aracının parasını kaldırımda unuttu. Bu sırada bölgeden geçen bir uzman çavuş, içerisinde 120 bin lira bulunan poşeti buldu. Uzman çavuş, telefonla ulaştığı işçiye 120 bin lirasını teslim etti.

İçinde 120 bin lira olan poşeti kaldırımda unuttu! Parasını ararken...

Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Hikmet Kaplan, hasta olan anne ve babasının tedavi masrafları için sattığı aracının parasını bankadan çekti. Evine dönen Kaplan, telefonla konuşurken içinde 120 bin lira bulunan poşeti kaldırıma bıraktı. Konuşmasının ardından Kaplan, bölgeden ayrılırken bu sırada İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli adı açıklanmayan uzman çavuş, unutulan poşeti inceledi. Poşetin içerisinde para olduğunu fark eden uzman çavuş, bankadan poşetteki parayı unutan Kaplan'ın bilgilerine ulaştı. Uzman çavuş daha sonra telefonla ulaştığı işçiye 120 bin lirasını teslim etti.

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'AİLEVİ SIKINTILARIM VARDI'

Bankadan çektiği 120 bin lirayı kaldırımda unutan Hikmet Kaplan, ailevi sıkıntılar yüzünden daldığını belirterek şunları söyledi:

“Ben sattığım arabanın parasını bankadan çektim. Bu sırada bir telefon görüşmesi yaptım. Poşeti bıraktığım kaldırıma oturarak telefonla konuştum, sonra da ayrıldım, ailevi sıkıntılarım vardı, annem ve babam hastaydı. Dalgınlığıma geldi ve paramı orada bıraktım. Sonra durumu fark ederek paramı ararken jandarma bizi buldu ve parayı teslim etti. Allah onlardan razı olsun, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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(DHA)

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Şanlıurfa
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