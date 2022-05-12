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  4. İçinde 122 kişi vardı! Uçak kalkış sırasında alev aldı

İçinde 122 kişi vardı! Uçak kalkış sırasında alev aldı

12.05.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de korku dolu anlar yaşandı. Chongqing kentindeki havalimanında içerisinde 122 kişiyi taşıyan bir uçak kalkış sırasında alev aldı. Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tahliye edildiği ve 40’tan fazla yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İçinde 122 kişi vardı! Uçak kalkış sırasında alev aldı

Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Jiangbei Uluslararası Havalimanı’ndan Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Nyingchi kentine gitmeye hazırlanan uçakta kalkış sırasında teknik bir arıza yaşandığı ifade edildi. Tibet Havayolları’na ait Airbus A319 tipi uçakta sorun tespit eden pilotların müdahalesi sonucu kalkışın durdurulduğu, pistten sapan uçağın motorunun alev aldığı öğrenildi.

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40'TAN FAZLA YOLCU YARALANDI

Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tahliye edildiği ve 40’tan fazla yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

China Eastern Airlines’e ait bir uçak yaklaşık iki ay önce düşmüş, uçaktaki 132 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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