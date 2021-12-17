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İçinde 357 milyon dolarlık bitcoin var: Yanlışlıkla çöpe attı! On yıldır arıyor

17.12.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki mühendis James Howells, dünyanın en pahalı hatasına imza atan kişi olabilir. Çünkü Howells, temizlik yaparken içinde 7.500 Bitcoin (yaklaşık 357 milyon dolar) bulunan sabit diski yanlışlıkla çöpe attı. İşte on yıldır kendisini milyoner yapacak sabit diski arayan Howells'ın hikayesi...

İçinde 357 milyon dolarlık bitcoin var: Yanlışlıkla çöpe attı! On yıldır arıyor

Kripto paralar, son dönemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Birçok kişinin kripto para sahibi olduğunu aktardığı bu dönemde, dijital cüzdan çözümleri de anlam kazandı. Ancak kripto para dünyasında giderek yaygınlaşabilecek bir kabus senaryosu 35 yaşındaki James Howells'ın başına geldi. Howells'ın başına gelenleri okuyunca, onun dünyanın en pahalı hatasını yaptığını düşünebilirsiniz.

ÇÖP SAHASINDA ARAMA YAPMAK İSTİYOR

İngiltere'de yaşayan Howells, 2013 yılında evinde hızlı bir bahar temizliği yaparken eski bir sabit diskini çöpe attı. Howells, yerel çöp sahasında arama yapmak istiyor ve bunun için hala umutsuzca dilekçe veriyor.

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35 yaşındaki mühendis James Howells'ın yerel çöp sahasında arama yapmak istemesinin nedeni, attığı sabit diskte 7.500 bitcoin'lik bir dijital cüzdanın bulunması.

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Howells sabit diski attığı sırada, 7.500 bitcoin 665 bin dolar yapıyordu. Bugün, 7.500 bitcoin yaklaşık olarak 357 milyon dolar değerinde. Yani çöpe atmasaydı şu an o sabit disk onu milyoner yapacaktı.

Howells, 2013 yılında The Guardian'a verdiği röportajda, kabaca bir futbol sahası büyüklüğündeki çöp sahasına nasıl baktığını şöyle açıkladı:

"Adamlardan biriyle konuştum, durumu açıkladım. Ve beni kamyonuyla çöp sahasının olduğu yere götürdü. Üç veya dört ay öncesine ait bir şeyin yaklaşık 1,5 metre aşağıda olacağını söyledi." dedi.

Kayıp sabit disk için ilk çabaların ardından Howells, dijital servetini kaybetmeye razı olmuş gibi görünüyordu. Ancak daha yakın zamanlarda, cihazı aramasına yardımcı olmaları için Newport'taki yerel sakinleri işe aldı.

YARDIM EDENLERE MİLYONLARCA DOLARLIK ÖDÜL

Onu bulmasına yardım edenleri, eğer sabit disk hala okunabilir haldeyse milyonlarla ödüllendireceğine dair söz verdiği belirtiliyor. Ayrıca 35 yaşındaki adamın, yaklaşık 70 milyon doları bir "Covid Yardım Fonu"na bağışlamayı teklif ettiği ifade ediliyor.

ARAMA TALEBİNE RET

Ne yazık ki, kaybolan sabit disk asla bulunamayabilir. CNBC'nin bu yılın başlarında yayınladığı bir rapora göre, Howells'ın kısa süre önce bir grup gönüllüyle birlikte çöp sahasına bakma talebi, şehrin yetkili kurumu tarafından bu kadar çok çöpün ortaya çıkarılmasının etkileriyle ilgili çevresel kaygılar nedeniyle reddedildi.

Ancak Howells, böyle feci bir senaryoyla karşılaşan tek kripto para sahibi değil. Bu yılın başlarında, şifrelerini unutan veya cüzdanlarını hiç yedeklemeyen kişiler nedeniyle yaklaşık 140 milyar dolarlık Bitcoin'in "kaybolduğu" bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin İngiltere
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