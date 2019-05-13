İçinde 4 gencin bulunduğu araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Bursa’da 4 encin bulunduğu araç park halindeki araca çarptı hurdaya dönen araçta 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara - Bursa otoyolu Duaçınarı metro istasyonu mevkinde gerçekleşti. İçinde 4 gencin bulunduğu Furkan A, idaresindeki 57 AU 569 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 77 BL 044 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Mert D. yaralandı. Yaralanan genç çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan sonra gençlerin şoku uzun süre üzerinden atamadığı görüldü.
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