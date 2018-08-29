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İçinde 42 bin lira bulunan poşeti, 2 saat sonra Mobese sayesinde buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:09 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da, araç almak için evden çıkan E.B.'nin düşürdüğü içerisinde 42 bin liranın bulunduğu poşet, olaydan 2 saat sonra Mobese kameralarından yapılan tarama ile bulundu.

İçinde 42 bin lira bulunan poşeti, 2 saat sonra Mobese sayesinde buldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, araç almak için evden çıkan E.B.'nin düşürdüğü içerisinde 42 bin liranın bulunduğu poşet, olaydan 2 saat sonra Mobese kameralarından yapılan tarama ile bulundu.
Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde oturan E.B., satın almak için 42 bin liraya anlaştığı aracın noter işlemlerini halletmek için evden çıktı. E.B., poşetteki 42 bin lirayı, kapının önünde duran otomobilin üzerine bıraktı. Parayı almayı unutan E.B., otomobile binip hareket etti. Para dolu poşet, yolda savrulup düştü.
Noterin yakınına aracını park eden E.B., para dolu poşetin olmadığını fark etti. Polise başvuran E.B., notere gittiği güzergahı tarif etti. Bunun üzerine güzergah, Mobese kameraları ile tarandı. Para poşeti, yaklaşık 2 saat sonra evinin yakınında caddede tespit edildi.
Bölgeye gidip, parasını teslim alan E.B., polis ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İçinde 42 bin lira bulunan poşeti, 2 saat sonra Mobese sayesinde buldu

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