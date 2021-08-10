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  4. İçinde 45 bin liralık altın olan çanta buldu, sahibine teslim etti

İçinde 45 bin liralık altın olan çanta buldu, sahibine teslim etti

10.08.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde marketin önünde içinde yaklaşık 45 bin lira değerinde altın ile 3 bin TL olan küçük çantayı bulan Saadet Yeşil (66), sahibi Murat Altındağ'a teslim etti.

İçinde 45 bin liralık altın olan çanta buldu, sahibine teslim etti

Olay, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde'nin Bor ilçesi Obruk köyünde oturan Murat Altındağ, eşiyle birlikte otomobil satın almak için Ereğli ilçesine başka bir araçla yola çıktı. Yol güzergahında Kutören Mahallesi'ndeki bir marketin önünde durup alışveriş yapan Altındağ, daha sonra yoluna devam etti. Altındağ, bölgeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra mahalle sakinlerinden Saadet Yeşil, marketin önünde içinde yaklaşık 45 bin lira değerinde olan 9 adet Cumhuriyet altını, 5 adet yarım altın, 11 adet çeyrek altın ve 3 bin TL bulunan küçük çanta buldu. Yeşil, market sahibiyle görüştüğünde bir müşterinin düşürmüş olabileceğini öğrenince durumu muhtar Özcan Kardaş'a bildirdi.

Bu sırada Altındağ da, Ereğli ilçesinde oto galeriye gittiğinde çantayı düşürdüğünü fark etti. Ardından aramaya başladı. Kutören Mahallesi'ne geri dönen Altındağ, market sahibiyle görüştüğünde çantayı Saadet Yeşil'in bulduğunu öğrendi. Ardından da Saadet Yeşil, muhtar Özcan Kardaş eşliğinde çantayı Altındağ'a teslim etti.

(DHA)

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