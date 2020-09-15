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İçinde 6 bin TL vardı! Otobüs şoförü teslim edince...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kocaeli'de içinde 6 bin TL olan cüzdan bulan otobüs şoförü, sahibine ulaşarak cüzdanı teslim etti. Vatandaş, otobüs şoförünün iyiliğini karşılıksız bırakmak istemeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İçinde 6 bin TL vardı! Otobüs şoförü teslim edince...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark otobüs sürücüsü Hasan Aliş, Hat 265 Otogar - Maşukiye seferi sırasında son durağa geldiğinde aracı kontrol ederken bir cüzdan buldu. Koltuğun üzerinde bulduğu cüzdanı alan sürücü, hemen kayıp eşya prosedürlerini uygulayarak vardiya amirliği ile iletişime geçti. Sürücüye cüzdanın teyit amacı ile içerisinde nelerin olduğu soruldu. Kontrol eden sürücü Aliş, vardiya amirliğine cüzdanın içerisinde 6 bin TL miktarda para olduğunu ehliyet, kimlik ve kredi kartları olduğunu belirtti.

CÜZDANINI ALINCA PARA VEREREK TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİ

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Cüzdanını otobüste düşüren yolcu ise cüzdanının olmadığını fark edince hemen 153 Büyükşehir Çağrı merkezi ile iletişim geçti. 153 ise kayıt oluşturduktan hemen sonra UlaşımPark vardiya amirliği ile iletişime geçti. Karşılıklı teyitleşme sonucunda cüzdanını kaybeden vatandaşın numarası alındı ve sürücü personelle güzergah üzerinde bir nokta belirledi. Sürücüye cüzdanı teslim edeceği lokasyon bilgisi aktarıldı. Sonrasında sürücü Hasan Aliş, Köseköy İstasyon Mahallesi durağında cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanı teslim alan vatandaş, sürücü personele cüzdanını bulduğu için 200 TL vermeye çalıştı. Sürücü vatandaşın ısrarına, görevini yaptığını belirterek cevap verdi. Vatandaş tekrar tekrar sürücüye teşekkür ederken, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Vatandaş sürücüye, teşekkür etti.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay ise saniye araç içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüste yolculuk yapan vatandaşın cüzdanını oturduğu koltuğun üstüne düşürdüğü görülüyor. Cüzdanı bulan otobüs sürücüsü daha sonra iletişime geçtiği sürücüye teslim etmeye çalışıyor. Sürücü ise vatandaşın isteğini kabul etmiyor.

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“ARKADAŞLARIM DA BENİM YAPTIĞIMI YAPARDI”

Olayı anlatan otobüs sürücüsü Hasan Aliş, yapmış olduğu anlamlı hareketten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, “İşe girmeden önce bu gibi olayları yaşayabileceğimizi ve bu gibi durumlarda neler yapabileceğimizin eğitimleri verildi. Ben de insanlık, vatandaşlık görevime icabet ettim. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Tüm sürücü arkadaşlarım da benim yaptığım hareketi yapardı. UlaşımPark ailesi olarak yolcularımızı sadece bir yerden bir yere götürmek değil bizim görevimiz, onların güvenliği ve bu gibi olaylar yaşadıklarında onlara yardımcı olmak bizim en asli görevimiz” dedi.

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