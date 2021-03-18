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  4. İçinde bebek bulunan araba yola düştü! Bebeğin ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kamerada

İçinde bebek bulunan araba yola düştü! Bebeğin ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kamerada

18.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da annesinin marketin önünde bıraktığı bebek, içinde bulunduğu arabasıyla birlikte yola düştü. Park için kaldırıma yanaşan sürücünün bebeği görüp son anda durduğu olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kirazlı’da öğle saatlerinde meydana geldi. 2 yaşındaki bebeğin annesi olduğu öğrenilen kadın, bebek arabasını girdiği marketin önünde bıraktı. Kaldırımda duran bebek arabası, içinde bulunan poşetlerin ağırlığını kaldıramayarak geri geri gitti ve kaldırımdan yola devrildi.

KALDIRIMA YAKLAŞAN ARAÇ SON ANDA DURDU

O esnada park etmek üzere kaldırıma yaklaşan aracın sürücüsü, bebeğin içinde bulunduğu bebek arabasının yolda düştüğünü görerek son anda durdu. Bebeğin düştüğünü gören annesi, aracın sürücüsü ve çevre dükkanlardaki esnaf bebeğin yanına koştu.

Bebeğin yara almadığı olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bebek arabasının geri geri gidip yola düştüğü, aracın son anda durduğu ve insanların bebeğin yanına koştuğu görülüyor.

(İHA)

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