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İçinde cenaze olan aracı çalan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

İçinde cenaze olan aracı çalan zanlı yakalandı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da polis, içinde cenaze bulunan aracı çalan hırsızı yakaladı.

Tlaquepaque polisinden yapılan açıklamada, Guadalajara şehrinde, içinde cenaze olan cenaze aracını çalan hırsızın yakalandığı bildirildi.

Polis, üzerinde bırakılan anahtarları görünce cenaze aracını çaldığını itiraf eden hırsızın bir otoyolda yakalanarak savcılığa sevk edildiğini belirtti.

Araçtaki cenaze ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze arabası Meksika

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