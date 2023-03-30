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İçinde çok miktarda para vardı... 8 ton çöp içerisinde aradılar! Gözyaşlarıyla...

30.03.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yaşayan Eğmen Arslan, tablet almak için kumbarada para biriktirmişti. Kumbarayı da bir çöp poşetine saran Arslan, yanlışlıkla kumbarayı poşetiyle birlikte çöp kutusuna attı. Yaptığı hayatı fark edince kumbaranın bulunması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, 8 ton çöpü tek tek karıştırarak kumbarayı buldu. Arslan, içinde çok miktarda para olan kumbarayı gözyaşlarıyla teslim aldı.

İçinde çok miktarda para vardı... 8 ton çöp içerisinde aradılar! Gözyaşlarıyla...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde oturan Eğmen Arslan, tablet almak için para biriktirmeye başladı. Harçlıklarından artırdığı paraları teneke kutudan dönüştürdüğü kumbarada biriktiren Eğmen, kutuyu bir çöp poşetine sardı. Poşeti daha sonra yanlışlıkla çöp kutusuna atan Eğmen, yaptığı hatanın farkına ertesi sabah vararak ailesine bildirdi.

EKİPLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Oğlundan aldığı bilgiyi hızla Çaycuma Belediyesi Halk Masası’na bildiren Baba Okay Arslan, kumbaranın bulunması konusunda kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

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8 TON ÇÖP TEK TEK KARIŞTIRILARAK KUMBARA BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeden çöp toplayan kamyonu tespit ederek güvenli bir alana getirdi. Burada kamyonu boşaltan ekipler, 8 ton çöpü tek tek karıştırarak kumbarayı buldu.

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SEVİNÇ GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDI

İçinde çok miktarda para bulunan poşet içindeki kumbarayı sevinç gözyaşlarıyla teslim alan Eğmen Arslan, ekiplere teşekkür etti. Kumbarada birikenin helal para olduğunu söyleyen Baba Okay Arslan ise duyarlı davranışın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. (İHA)

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Zonguldak Çaycuma tablet kumbara çöp

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