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İçinde ihraç polislerin de olduğu çeteye kaparo baskını: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

Antalya’da internet satış siteleri üzerinden olmayan otomobilleri varmış gibi gösterip, başvuru yapan kişilerden 2 ile 5 bin lira arasında ‘kaparo’ alarak 25 kişiyi 350 bin lira dolandırdığı ve bir iş yerine polis gibi girerek 50 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3’ü eski polis 15 kişi, Antalya ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçinde ihraç polislerin de olduğu çeteye kaparo baskını: 15 gözaltı

Antalya’da internet satış siteleri üzerinden olmayan otomobilleri varmış gibi gösterip, başvuru yapan kişilerden 2 ile 5 bin lira arasında ‘kaparo’ alarak 25 kişiyi 350 bin lira dolandırdığı ve bir iş yerine polis gibi girerek 50 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3’ü eski polis 15 kişi, Antalya ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. 50 suçtan aranma kaydı bulunan çete lideri ise İstanbul’da gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 25 kişinin yaptığı iki farklı dolandırıcılık ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin internet ortamındaki e-ticaret siteleri üzerinden bazı filoların isimlerini kullanarak ucuza otomobil ilanı açtıklarını belirledi. Otomobili değerinden aşağı satmaya çalışan şüphelilerin 2 ile 5 bin lira arasında kaparo alıp dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde 25 kişiyi yaklaşık 400 bin dolandırdıkları ileri sürüldü. Araştırmalarına devam eden Asayiş Şube ekipleri, aynı şüphelilerin kent merkezindeki bir iş yerine polis yeleği ile girip ‘korku ve panik’ oluşturarak 50 bin liralık dolandırıcılık yaptıklarını da tespit etti. İki olayın şüphelilerini belirleyen ekipler, yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yaptı. Antalya ve İstanbul’da 17 adrese yapılan eş zamanlı baskında 3’ü eski polis 15 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik ve sürücü belgesi, 1 pompalı tüfek, silah, mermi, bilgisayar ve bir miktar para eşe geçirildi. Şüphelilerin uzun süredir bu işi yaptığı ve aynı yöntemle piyasayı yaklaşık 1 milyonluk dolandırdığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan kadının ise çetenin hesaplarının takibini yaptığı öğrenildi.
İstanbul’da yakalanan 2 kişiden çete lideri olduğu iddia edilen V.K’nın 50 ayrı suçtan aranmasının olduğu ve bugüne kadar polise hiç yakalanmadığı kaydedildi. 1’i kadın 15 şüpheli, sağlık kontrolünden geçilireke ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İçinde ihraç polislerin de olduğu çeteye kaparo baskını: 15 gözaltı

İçinde ihraç polislerin de olduğu çeteye kaparo baskını: 15 gözaltı

İçinde ihraç polislerin de olduğu çeteye kaparo baskını: 15 gözaltı

İçinde ihraç polislerin de olduğu çeteye kaparo baskını: 15 gözaltı

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