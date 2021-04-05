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İçinde insan kanı olan 'şeytan ayakkabısı' toplatılıyor!

05.04.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nike, rapçi Lil Nas X ve sanat kolektifi MSCHF'le birlikte tabanında insan kanı olan 'Şeytan Ayakkabısı'nı satışa çıkarmış sonrasında tepki toplayınca dava açmıştı. Tamamı satılan ayakkabıların geri toplatılması isteniyor.

İçinde insan kanı olan 'şeytan ayakkabısı' toplatılıyor!

Nike, sanat kolektifi MSCHF ve rapçi Lil Nas X işbirliğinde yeni ayakkabısını satışa çıkardı. Ancak ayakkabıda dikkat çeken detay büyük tepki toplamıştı.

Satışa çıkan modelde her bir ayakkabıda sanat kolektifinin üyeleri tarafından bağışlanan, 60 santimetre küp (2.03 sıvı ons) kırmızı mürekkep ve tek bir damla insan kanı bulunuyordu.

1018 DOLARDAN SATIŞA ÇIKMIŞTI

Şeytan ayakkabısından toplam 666 çift üretildi. Ayakkabıların değeri ise 1018 dolar olarak belirlenmişti. Büyük tepki toplayan ayakkabılar aynı zamanda dün bir dakika içinde tükenmişti.

DAVAYI NIKE KAZANDI

Markalarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’ne başvuran Nike, ayakkabıların satışının durdurulmasını ve sanat kolektifinin meşhur logolarını kullanmasının engellenmesini talep etmişti.

Dava dilekçesinde ‘Şeytan‘ ayakkabıların MSCHF ve Nike arasında hatalı şekilde bağlantı kurulmasına neden olarak karışıklık yarattığı ifade edilmişti.

GERİ TOPLATILMASI İSTENİYOR

MSCHF'nin avukatı, 600'den fazla çift olan ayakkabıların çoğunun halihazırda bireysel tüketicilere gönderildiğini ve bunun Nike'ın iddialarını geçersiz kıldığını iddia etti.

Ayakkabıları göndermenin, Nike müşterilerinin yaşadığı "satış sonrası kafa karışıklığını ve yanılgısını" ortadan kaldırmadığını savundu.

Nike, bazı müşterilerin şu anda markayı Şeytan ile bariz ilişkisi nedeniyle çevrimiçi olarak boykot ettiğini söyledi. Şirket, MSCHF'nin şu anda geçiş halindeki tüm siparişleri durdurmasını ve geri almasını istiyor.

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