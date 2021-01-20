İçinde milyonlarca bakteri var! Diş taşı temizlenmezse...

Dişlerinizdeki plağın ya da diğer adıyla diş taşının gerçekte ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Mikrobiyal plak ve diş biyofilmi olarak da bilinen diş taşı, dişlerinizde oluşan yumuşak, yapışkan bir filmdir. Plak, dişlerinizde düzenli olarak oluşan son derece yapışkan, renksiz ya da soluk sarıdır. Tükürük, yiyecek ve sıvılar birleştiğinde, dişlerin ve diş etlerinin birleştiği yerde toplanan bakteri birikintileri üretirler. Tedavi edilmezse hasar kalıcı hale gelebilir. Her gün yediğiniz yiyecek ve içeceklerle beslenen milyonlarca bakteri içerir. Dişlerin üzerindeki plaktan bakteri birikintileri düzenli fırçalama ve diş ipi ile temizlenmezse, diş çürümesine, diş eti hastalığına ve tartar oluşumuna neden olabilir.

DİŞ TAŞI NEDEN OLUŞUR?

Tükürükteki bazı maddelerden, yediğimiz içtiğimiz bazı gıdalardan oluşan, oluşması yavaşlatılabilecek ama asla önüne geçilemeyecek bir oluşumdur. Oluşma hızı da bireyden bireye farklılık gösterebilir. Tükürük yapısı ve günlük hijyen alışkanlıklarıyla ilgilidir.

Özellikle pürüzlü yüzeylerde yapılan protezlerde, diş minesine oranla veya kök yüzeylerinde çok daha hızlı bir şekilde birikir. Oluştuğu yüzey pürüzlü olduğu için, sürekli üzerine birikme ile birlikte hacmini artırır. Hacmini artırdıkça da diş etine ve çevre dokulara daha fazla zarar verir.