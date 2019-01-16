HABER

İçinde öğrenci ve hastaların bulunduğu araçlar tipide mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 08:49 | Son Güncelleme

Muş'un Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan ve içinde öğrenci ile hastaların da bulunduğu 68 araç, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Malazgirt'te etkili olan kar, tipi ve fırtınadan dolayı yolu ulaşıma kapanan 12 köy yolunda içerisinde öğrenci ve hastaların da bulunduğu 68 araç mahsur kaldı.

Tipide mahsur kalanların imdadına özel idare ekipleri yetişti

İhbar üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı ekipleri, köy yollarında mahsur kalan araçları ve yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı.
Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yollarda mahsur kalan 68 aracı ve yolcuları kurtardı.
Yolculardan Servet Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Tatargazi köyünde yaşadığını belirterek, hastaneye gitmek için ilçe merkezine geldiğini söyledi.
Akşam saatlerinde köye dönerken tipi nedeniyle yolda 5 saat boyunca mahsur kaldıklarını aktaran Özmen, "Kara batan araçları çıkaramıyorduk. Şu anda ekipler çalışma yürütüyor.
Çok zor anlara tanık olduk. Ekiplerin sayesinde kara batan araçlarımızı çıkardık. Bu yollarda her yıl kış mevsiminde mahsur kalıyoruz." dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş tipi kar ve tipi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yoğun kar TEM'de hayatı felç etti, çok sayıda kaza oldu

Yoğun kar TEM'de hayatı felç etti, çok sayıda kaza oldu

İstanbul'da Özel Harekat destekli operasyon! Gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! Gözaltılar var

Prizde unutulan ütü bu hale getirdi

Prizde unutulan ütü bu hale getirdi

Günlük burç yorumları 16 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

16 Ocak Çarşamba için günlük burç yorumları

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu! İDO'da sefer iptali!

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.