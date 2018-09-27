'İçinde şeytan var deyip ağaç yaktılar' iddiasıyla ilgili yeni gelişme

Adıyaman’ın Kahta İlçesine bağlı Gökçe köyünde 400 yıllık olduğu tahmin edilen bir dut ağacı yakıldı. Ağacın yanma anları ise sosyal medyadan paylaşıldı. Yaşlı ağacın yakılması vahim ancak daha vahim olan sosyal medyada yayılan bir iddia. O iddiaya göre tarihi ağacın kimliği belirsiz kişiler tarafından ‘içinde cin ya da şeytan var’ denilerek yakılması.
'CAHİLİYE DEVRİNDE Mİ YAŞIYORUZ?'
Kısa sürede paylaşıma giren görüntüler ve iddialarla ilgili Gökçe köyü muhtarı Emin Dursun ve ağacın sahibi Ahmet Kaya açıklamalarda bulundu.
Sözcü'de yer alan habere göre, köy muhtarı Emin Dursun, “Biz o kadar yobaz bir toplum değiliz. Ağacın yanmasına üzüldük. Nasıl yandığını bilmiyoruz ancak olayda bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz” dedi.
'CAN SIKICI VE ÇİRKİN'
Sosyal medyada yayılan görüntüleri de çeken ağacın sahibi Ahmet Kaya ise “İçinde şeytan var’ denilerek yakılması asla söz konusu değil. Bu tür iddialar çok can sıkıcı ve çirkin. Cahiliye devrinde mi yaşıyoruz? O ağaç köyümüzün ortak değeriydi. Yangının bölgede piknik yapanların ağacın altında yaktıkları ateşi söndürmemelerinden kaynaklandığını düşünüyorum” diye konuştu.
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