"İçinde şoför yok, kendi kendine gidiyor" sözleriyle feci metrobüs kazası kameralara yansımıştı! Yeni gelişme

İstanbul Beylikdüzü'nde feci bir metrobüs kazası yaşanmış, seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpışmıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karışmıştı. Kazada, 8'i yolcu, 1'i sürücü olmak üzere 9 kişi yaralanmıştu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti. Kaza anının dehşete düşüren görüntüleri de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansımıştı. Kayıtlarda, sürücü koltuğunun boş olduğu gözlenen metrobüsün giderek hızlanıp yalpalayarak bariyerlere çarptığı, daha sonra da duramayıp karşıdan gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı görülmüştü. Feci kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay A, Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Oktay A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ METROBÜS KAZASI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Beylikdüzü'nde dün içinde yolcu bulunmayan Oktay A. idaresindeki metrobüs seyir halindeyken arızalanmış, sürücü arızayı gidermek üzere araçtan inmişti. Sürücünün aküyle uğraştığı sırada aniden hareket eden ve yaklaşık 500 metre ilerleyen metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında karşı yönden gelen metrobüsle çarpışmıştı.

"İÇİNDE ŞOFÖR YOK"

Öte yandan kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilmişti. Görüntülerde kaza anı yer almıştı. Ayrıca görüntülerde kaza anını saniye saniye kaydeden vatandaşların "Metrobüsün içinde şoför yok. Kendi kendine gidiyor. Her tarafı paramparça olmuş, çarpa çarpa gidiyor. Şoförü yok, öndeki araca çarpacak, metrobüse çarpacak." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

