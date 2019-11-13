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İçinde su yerine kireç çözücü bulunan şişeden içmek isteyen öğrenci, hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:59 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lisenin kantininden satın aldığı pet su şişesinden bir yudum içmek isteyen A.T.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lisenin kantininden satın aldığı pet su şişesinden bir yudum içmek isteyen A.T. sıvıyı tükürdü. Şişenin içerisinde kireç çözücü bulunduğu belirlenirken, hastaneye kaldırılan öğrencinin sıvıyı tükürmesi nedeniyle ciddi bir tehlikeden döndüğü ancak dudaklarında ve ağzında kızarıklık olduğu belirtildi.
Olay, dün sabah saatlerinde, Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi A.T. teneffüste kantinden su satın aldı. A.T. şişeden bir yudum aldıktan hemen sonra tükürdü. A.T. durumu öğretmenlerine bildirdi. Şişede bulunan sıvının kantinde temizlikte kullanılan kireç çözücü olduğu anlaşıldı. Ağzını suyla çalkalayan A.T. hemen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T.'nin sıvıyı tükürmesi nedeniyle herhangi bir zarar vermediği, sadece dudaklarında ve ağzında kızarıklık olduğu görülürken, bir süre müşahede altında tutuldu.
Hastane polisi olayla ilgili olarak çocuğun ifadesini alarak, durumu emniyete bildirdi. Kantini işleten K.E.'nin ifadesi alındı. K.E.'nin ifadesinde, eşinin kantine temizliğe geldiğini, temizlik yapmak için pet su şişesine kireç çözücü koyduğunu, koli ile gelen suları tezgaha yerleştirirken bu şişenin de aralarına karıştığını, şişenin öğrenciye yanlışlıkla verildiğini söylediği öğrenildi.
Hastanede yapılan kontrolün ardından taburcu edilen A.T.'nin ise şişenin kapağını zorlamadan açtığını, bir yudum aldıktan sonra tadının farklı olması nedeniyle hemen tükürdüğünü söylediği öğrenildi.
Okul yetkilileri, kantinde bulunan nöbetçi öğretmenin duruma hemen müdahale ettiğini belirterek, ?Kantinde temizlik için su şişesine kireç çözücü konulmuş. Kantincinin eşi temizlik yaptıktan sonra şişeyi dolaba koymayı unutuyor. Bu pet şişe de yeni gelen suların arasına karışıyor. Yanlışlıkla öğrenciye verilmiş. Öğrenci bir yudum alıp, sıvıyı çıkarıyor. Nöbetçi öğretmen hemen ağzını yıkatarak, hastaneye kaldırılmasını sağlıyor.? dedi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

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