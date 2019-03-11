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"İçinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 19:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla, diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir" - "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde PKK'lıların cenazesine gidenler var. 'Yok' desinler ama var. Sözlerimizden rahatsız oluyorlar, o zaman çıksınlar şunu söylesinler, 'Bize böyle söylemeyin, bizim HDP ile bir ittifakımız yok' desinler. Ya da 'HDP ile ittifakımız var ama HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor' desinler" - "Ezandan da rahatsız oluyorlar. Bu ülkenin, milletin tüm değerlerinden rahatsız oluyor bunlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla, diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde MHP Seçim Ofisi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde MHP ile AK Partili teşkilat üyelerinin ülkenin ve milletin geleceği, bekası için davalarını birleştirdiğini söyledi.

Kentlerin ehli insanlara emanet edilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'da 19 ilçede aday belirlerken buna dikkat ettiklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 5 yılda yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, bazı kentlerdeki insanların Antalya'da yaşamak istediklerini ifade etti.

İzmir, Muğla gibi kentlerde hizmet yapılmadığını savunan Çavuşoğlu, "Aklı selim bir şekilde düşünerek, tartışarak ona göre oy vermemiz lazım. Muratpaşa'da, 'Hizmet etmeye ne gerek var, nasıl olsa bize oy vermek zorundalar.' diyorlar. Böyle bir zorunluluk yok. Karşınıza çok güzel bir fırsat çıktı. Bu fırsatı değerlendirin." diye konuştu.

- "(HDP ile ittifakımız yok) desinler"

31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, büyük Türkiye hedefleri için Cumhur İttifakı'nı kurduklarını ve bu ittifakla seçime girdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı vatanını, milletini seven insanların kurduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla, diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir. İP'çiler geliyor, 'Sayın bakan, sen Dışişleri Bakanısın, bize terörist diyorsun.' Ben İP'e 'terörist parti' dedim mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'terörist' dedim mi? Hayır demiyorum. Ama şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde PKK'lıların cenazesine gidenler var. 'Yok' desinler ama var. Bu iki parti bizim sözlerimizden rahatsız oluyorlar, o zaman çıksınlar şunu söylesinler, 'Bize böyle söylemeyin, bizim böyle bir ittifakımız yok' desinler. 'Bizim HDP ile bir ittifakımız yok' desinler. Ya da 'HDP ile ittifakımız var ama HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor' desinler. Ya da 'Bu parti sırtını Kandil'e dayamıyor, o yüzden ittifak yaptık' desinler. Diyemezler, çünkü HDP'nin kendisi diyor, 'Ben sırtımı Kandil'e dayadım' diye. Şimdi var olanı, olmuş olanı söyleyince niçin bozuluyorsunuz? Bu kadar rahatsız oluyorsanız ittifak yapmayın kardeşim. Üstelik Türkiye'yi bölmek istediklerini açık açık söyleyenlerle ittifak yapıyorsunuz, sonra da biz bunu söyleyince rahatsız oluyorsunuz."

- "Milletin tüm değerlerinden rahatsız oluyorlar"

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşananlara tepki gösteren Çavuşoğlu, "Ezandan da rahatsız oluyorlar. Bu ülkenin, milletin tüm değerlerinden rahatsız oluyor bunlar." ifadelerini kullandı.

Kişilerin yaptıklarıyla ilgilenmediklerini, Türkiye'ye ve millete bir zararlarının olup olmadığını değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanıyım. Ülkem ile ilgili her olumlu ya da olumsuz adım bizi dışarıda etkiler, içeride olduğu gibi. Onun oraya, buraya, onunla oturmuş, bununla yemiş, içmiş o beni ilgilendirmez, ne yaparsa yapsın. O kendi kişisel tercihidir. Onlara biz karışmayız. Ama ülkemin geleceğini riske atacak ittifaklar kurduğu zaman, o zaman söz söyleme hakkımız var mı yok mu? Var. 'Yok' desinler, kendileri 'kurmadık' desinler. O zaman biz gerekeni yaparız. Ama diyemezler."

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından MHP Seçim Ofisi'ni açarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu MHP Seçim Ofisi terör yerel seçim

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