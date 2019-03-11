"İçinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla, diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde MHP Seçim Ofisi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde MHP ile AK Partili teşkilat üyelerinin ülkenin ve milletin geleceği, bekası için davalarını birleştirdiğini söyledi.

Kentlerin ehli insanlara emanet edilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'da 19 ilçede aday belirlerken buna dikkat ettiklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 5 yılda yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, bazı kentlerdeki insanların Antalya'da yaşamak istediklerini ifade etti.

İzmir, Muğla gibi kentlerde hizmet yapılmadığını savunan Çavuşoğlu, "Aklı selim bir şekilde düşünerek, tartışarak ona göre oy vermemiz lazım. Muratpaşa'da, 'Hizmet etmeye ne gerek var, nasıl olsa bize oy vermek zorundalar.' diyorlar. Böyle bir zorunluluk yok. Karşınıza çok güzel bir fırsat çıktı. Bu fırsatı değerlendirin." diye konuştu.