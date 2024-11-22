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  4. İçinde yok yok: 'Enerji deposu' olarak biliniyor! Ekmek arası yapıp tüketince kışın sıcak tutuyor

İçinde yok yok: 'Enerji deposu' olarak biliniyor! Ekmek arası yapıp tüketince kışın sıcak tutuyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.11.2024 15:12
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Ordu’nun yöresel lezzetlerinden olan ve coğrafi işaret belgeli ‘cevizli helva’, sağlık açısından büyük önem taşıdığı gibi kış aylarında vücudu sıcak tuttuğundan büyük ilgi görüyor. İçinde yok yok olan bu helva adeta 'Enerji deposu' olarak biliniyor. Vatandaşlar kışın üşütmeyen cevizli helvayı ekmeğin arasına koyup tüketiyor.

İçinde yok yok: 'Enerji deposu' olarak biliniyor! Ekmek arası yapıp tüketince kışın sıcak tutuyor

İlde asırlardır damakları tatlandıran ve geçen yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Perşembe ceviz helvası, içerisinde bulunan besin değerleriyle adeta ‘enerji deposu’ olarak biliniyor. İçerisinde, çöven kökü, meyan kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. Bazı vatandaşlar ise helvayı ekmeğin içerisinde koyup, o şekilde tüketiyor.

"KIŞIN SICAK TUTTUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR"

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Yaklaşık 45 yıldır cevizli helva üretimi yapan Hacı Gürdal, “Bu helvanın ana maddesi şeker, beyazlığı veren çöven kökü ile meyan kökünün suyu. Kaynadığı esnada limon tuzu da katılıyor. Özellikle kış aylarında çok seviliyor, soğuk havalarda insanları sıcak tutar. İçerisinde bol miktarda ceviz var, zaten cevizin çok sayıda faydası var. Helva yaz aylarında biraz yumuşar, kışın sertleşir. Biz, hava şartlarına göre üretim yapıyoruz” dedi.

"MESLEK GİDEREK KAYBOLUYOR"

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Dede mesleği olan helva üretiminde 3’üncü kuşak olduğunu ifade eden Gürdal, “Önceden bir sürü helvacı vardı, şimdi 2-3 tane helvacı kaldı. Giderek kaybolan bir meslek oldu. Şimdikiler helva ile uğraşmak istemiyor. Bizim ağırlıklı müşterilerimiz gurbetçiler, bilenler farklı illere giderken toplu bir şekilde alıyorlar” diye konuştu.

"BENCE HAFTADA BİR KEZ TÜKETİLMESİ GEREK"

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Şenel Çelik isimli vatandaş, “Bu helvayı çok severim, çarşıya indikçe alırım. Bunun özelliği kış aylarında insanı sıcak tutar. Tadı çok güzel, cevizin aroması da lezzetli. Bence en az haftada bir kez tüketmek gerekli” ifadelerine yer verdi.
Helvayı çok sevdiklerini söyleyen Emine Karadeniz, içerisindeki cevizlerin doğal olduğunu ve kışın sıcak tuttuğu için bu ürünü severek tükettiklerini belirtti.

İkamet ettiği İstanbul’a giderken helva aldığını söyleyen İdris Bayram, fırsat buldukça bu helvadan yediklerini anlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ceviz helva
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