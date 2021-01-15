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  4. İçinde yüz milyonlar değerinde Bitcoin olan ve çöpe attığı hard diski bulmak için milyonlar teklif ediyor

İçinde yüz milyonlar değerinde Bitcoin olan ve çöpe attığı hard diski bulmak için milyonlar teklif ediyor

15.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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İçinde yüz milyonlar değerinde Bitcoin olan ve çöpe attığı hard diski bulmak için milyonlar teklif ediyor

İçinde 230 milyon pound değerinde Bitcoin bulunan hard diski çöpe adan adam, Galler’de bir çöp sahasını aramak için istediği izin verilirse servetini bölge sakinleriyle paylaşmayı teklif ediyor.

İngiltere’de yaşayan 35 yaşındaki IT çalışanı James Howells, 2013 yılında içinde 7500 kripto para olan hard diskini yanlışlıkla çöpe attı.

Howells’ın sahip olduğu Bitcoin’in değeri o zamanlar yüz binlerce pound değerindeyken, zaman içinde 200 milyon pound üzerine çıktı. Howells son sekiz yılını çöp sahasını aramak için Newport Şehir Meclisi’nden izin istemekle geçirdi.

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Howells ayrıca uzun süredir kayıp olan sabit diskini bulabilirse paranın bir kısmını yerel makamlarla paylaşmak gibi çeşitli tekliflerde bulundu.

Howells arama çalışmalarını finanse edebilecek bir fon bulduğunu söylese de, konseyden şu ana dek izin alamadı.

'ŞEHİR MECLİSİ'NİN RİSK ALMASINA GEREK YOK'

Wales Online’a açıklamada bulunan Howells “Sahada profesyonel bir arama operasyonu yapmak için 2.5 milyon pound ile 3.5 milyon pound arasında kaynak sağlayabilecek uluslararası bir fonum var. Temel olarak işi çevre standartlarına uygun şekilde yapmak için çok büyük bir para olmasına rağmen, buna değer. Risk/ödül oranını kabul ederek yatırımcılara büyük yüzdeler vermem gerek. Ama tüm riskin onlar üzerinde olduğunu kabul ediyorum, Newport Şehir Meclisi’nin neredeyse hiç risk alması gerekmiyor” dedi.

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Howells açıklamalarına “Projenin bir parçası olarak paranın büyük bir kısmını, işleri batırmamız ihtimaline karşı yerel yönetimin erişebileceği Escrow’a koyacağız. Bunların hepsi yerel yönetimi kapsayacak şekilde sözleşmeye aktarılacak. Böylece onların cebinden hiçbir şey çıkmayacak. Ancak yanıtlarına bakılacak olursa bunları göz önünde bulundurmuyorlar” sözleriyle devam etti.

DEĞERİ BİR MİLYAR POUND'U BULACAK

Howells beş ila on yıl içinde hard diskin değerinin astronomik olarak tekrar yükseleceğini ve bir milyar pound değerine ulaşacağını iddia etti.

Newport Şehir Konseyi sözcüsü ise yaptığı açıklamada “Kendisine yardımcı olamayacağımız konusunda netiz” dedi ve şunları söyledi:

“Çöp sahasını kazmanın, depolamanın ve arıtmanın maliyeti onu bulmanın ya da hala çalışır olmasının garantisi olmaksızın milyonlarca pound olabilir. Konsey ayrıca Howells’a ruhsatlandırma izni altında kazı yapmanın mümkün olmadığını ve kazıların çevre üzerinde büyük etkisi olacağını söyledi. İsteğini kabul etsek bile, sabit diskin bulunmaması veya verilerin geri dönüşü olmayacak derecede hasar görmüş olması durumunda maliyeti kimin karşılayacağı sorusu da yanıtlanmadan duruyor”

Konseyin açıklamaları Howells’ı Bitcoin hazinesi arayışından caydırıp caydırmayacağı ise henüz belli değil.

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