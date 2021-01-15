İçinde yüz milyonlar değerinde Bitcoin olan ve çöpe attığı hard diski bulmak için milyonlar teklif ediyor

İngiltere’de yaşayan 35 yaşındaki IT çalışanı James Howells, 2013 yılında içinde 7500 kripto para olan hard diskini yanlışlıkla çöpe attı.

Howells’ın sahip olduğu Bitcoin’in değeri o zamanlar yüz binlerce pound değerindeyken, zaman içinde 200 milyon pound üzerine çıktı. Howells son sekiz yılını çöp sahasını aramak için Newport Şehir Meclisi’nden izin istemekle geçirdi.

Howells ayrıca uzun süredir kayıp olan sabit diskini bulabilirse paranın bir kısmını yerel makamlarla paylaşmak gibi çeşitli tekliflerde bulundu.

Howells arama çalışmalarını finanse edebilecek bir fon bulduğunu söylese de, konseyden şu ana dek izin alamadı.

'ŞEHİR MECLİSİ'NİN RİSK ALMASINA GEREK YOK'

Wales Online’a açıklamada bulunan Howells “Sahada profesyonel bir arama operasyonu yapmak için 2.5 milyon pound ile 3.5 milyon pound arasında kaynak sağlayabilecek uluslararası bir fonum var. Temel olarak işi çevre standartlarına uygun şekilde yapmak için çok büyük bir para olmasına rağmen, buna değer. Risk/ödül oranını kabul ederek yatırımcılara büyük yüzdeler vermem gerek. Ama tüm riskin onlar üzerinde olduğunu kabul ediyorum, Newport Şehir Meclisi’nin neredeyse hiç risk alması gerekmiyor” dedi.