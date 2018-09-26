İçindeki 70 bin lirayı alıp, kasayı ormanlık alana atmışlar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da iki ay önce bir alışveriş merkezinden çalınan ve içinde 70 bin lira para olan çelik kasa, ormanlık alanda boş halde bulundu.
Öğle saatlerinde 112 Acil yardım hattını arayan ve hurdacılık yaptığı belirtilen bir kişi, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çeşitli aletler kullanılarak açılmış para kasası olduğu ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ve bölgede araştırma başlatan polis, kasanın 23 Temmuz günü sabaha karşı Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı üzerindeki alışveriş merkezinden çalınan, içinde 70 bin TL bulunan çelik kasa olduğunu belirledi. Bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor.
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