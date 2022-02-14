İçine girdiğinizde film yıldızı gibi hissettirecek en iyi takım elbise markaları

Önemli bir davete veya iş için kritik bir sunum yapmaya giderken... Neresi olursa olsun fark etmez. Ne zaman etkileyici ve özgüvenli görünmek istesek aklımıza tek bir kıyafeti giymek gelir, o da takım elbiseler. Takım ruhunun gücünden ilham alarak tek adımda modern ve trend bir görünümü garanti altına alan takım elbiseler, tasarlandıkları günden onlarca yıl geçse de değerini korumaya devam ediyor. Siz de gardırobunuza zamansız ve modası asla geçmeyecek bir kıyafet eklemek isteyenlerdenseniz bu sezonun en iyi takım elbise modelleri hem kadın hem erkek için en ideal seçenek. Şanslıyız ki takım elbiselerin yarattığı kusursuz şıklığa tek tıkla ulaşmak mümkün. Haydi gelin, kendinizi film yıldızı gibi hissettirecek takım elbise modellerinin yer aldığı listemize göz atalım!

1. Takım elbisenin en sade hali

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Türkiye'nin en iyi takım elbise markaları denince aklımıza gelen ilk markalardan Kiğılı, takım elbisenin köklü geçmişini şehirli erkek stiline uyarlayarak gardırobumuzun demirbaş parçalarını oluşturuyor. Kalitesinden asla ödün vermeyen tavrı ve zevkli tasarımları sayesinde Kiğılı, takım almak istediğimizde gözü kapalı güvendiğimiz markalardan biri. Siz de takım elbise giymenin adabını yeni öğrenenlerdenseniz Kiğılı'nın modeline şans vermenizi öneririz. Asalet dolu siyahı modern kalıplarla buluşturarak klasiği yeniden yorumlayan minimal modeli, stilinize kolayca uyarlayabilirsiniz. Her renk gömlekle rahatça kullanabileceğiniz Kiğılı Klasik Takım Elbise, sezonun en pratik kıyafeti olmaya aday.

2. Çizgilere yepyeni bir bakış

Ofis kıyafetlerinde görmeye alışık olduğumuz çizgili takım elbiselere bambaşka bir gözle bakmanın zamanı gelmedi mi? Takım elbise ile zarif bir stil yaratmak istediğimizde ilk başvurduğumuz modellerden çizgili takım elbiseler, yeni bakış açılarıyla sıradanlıktan kurtulmayı başarıyor. Dufy, güçlü ve karakterli çizgileriyle dikkat çeken modeliyle huzurlarınızda! Açık renk bir zemin üzerine koyu tonlarda ve desenli çizgilerle süslediği ceketiyle çizgili takım elbise algımıza yepyeni bir soluk getiren Dufy, pantolonda ise düz ve desensiz bir zemin kullanarak zıtlıklardan uyum yakalıyor. Yeleğiyle de şıklığı üst seviyeye taşıyan model, stilinde yenilik isteyenlere ilaç gibi gelecek.

3. Kış mevsiminin gözdesi: Ekoseler

Özgürlüğün, asaletin ve asiliğin sesi... Yüzyıllardır moda sahnesinin en gözde ve özel deseni ekoseler, bu kış sezonunda da tahtını kimseye kaptırmıyor. Takım elbise trendlerini de hakimiyeti altına alan ekoseler, takımların en cool ve özgün halini bizlere sunuyor. En iyi erkek takım elbise markaları listesinde hatırı sayılır bir noktada yer alan Youthup, ekoseyi ciddi tavırlı takım elbiselerle buluşturarak takım elbise modasına ilham veriyor. Hardal karelerle modelin formunu renklendirerek şehirli erkeğe daha sportif bir seçenek sunuyor. Modeli isterseniz gömlekle birleştirebilir ya da basic bir tişörtle sokak stilinize uyarlayabilirsiniz.

4. Trend alarmı: Kruvaze ceketler

Yıllardır şık stilleriyle konuşulmayı seven beyefendilerin tek tercihi kruvaze ceketli takım elbiseler, yine gündemde. Bilinen ceketlerin aksine çift sıralı düğmelere sahip ve ceketin sol kısmını sağ kısmını örtecek şekilde kapanarak farklılık yaratan kruvaze modeller, milenyumlu erkeklerin de radarında. Siyah zemin üzerine belli belirsiz parlak çizgiler bezenerek tasarlanan Suitmen Kruvaze Takım Elbise, nostaljik kruvazeyi yeniden bizlerle buluşturuyor. Beyaz gömlekle tamamlayarak özellikle düğün, nişan ve ödül töreni gibi özel davetlerde kullanabileceğiniz modelle her ortamda kırmızı halıda poz veren bir film yıldızı gibi görünebilirsiniz. Şıklığın detaylarda saklı olduğunu düşünenlerin çok beğeneceği Suitmen Kruvaze Takım Elbiseyi kaçırmayın deriz.

5. "İddialı tarzımdan asla ödün vermem" diyorsanız

"Takım elbiseler çok şık ancak benim iddialı stilimle bağdaşmıyor." diyenlerdenseniz size harika bir önerimiz var! Söz konusu moda olunca risk almayı ve herkesten farklı görünmeyi seviyorsanız Wessi, cesur modeller, yaratıcı fikirler ve bambaşka materyallerle buluşarak takım elbiselere karşı tüm önyargılarınızı yıkmaya geliyor. Adeta en iyi İtalyan takım elbise markaları gibi kalite ve şıklık sunan yerli markamız Wessi, stiliyle ilgi çekmeyi seven beylerin yardımına koşuyor. Alışık olduğumuz mat ve koyu renklerin esaretinden takım elbiseleri kurtaran marka, gri ve parlak materyalle tasarladığı modeliyle tüm moda dünyasına ilham oluyor. O özel gecede bir yıldız gibi parlamak istiyorsanız, Wessi'nin Slim Fit Takım Elbisesi'ne mutlaka şans vermelisiniz.

6. Biraz renklenmekten zarar gelmez

Gökkuşağı tadında düşlerden çıkıp gelen bir masal kahramanı... Rengarenk kişiliğini kalıplara sığdıramayan ve belirli stereotiplere takılı kalmak istemeyen sanatkar ruhlar, söz konusu takım elbise bile olsa oldukları kişiden asla vazgeçmiyor. Modada korkuya yer olmadığına inanan OppoSuits, capcanlı bir mor tonuyla takım elbiseleri buluşturuyor ve ortaya özgün bir tarzın formülü ortaya çıkıyor. Giyer giymez sizi gri şehirlerden, ruhsuz plazalardan uzaklaştıracak ve enerjinizi yükseltecek modeli isterseniz sade gömleklerle kombinleyebilir veya triko kazaklarla sportif bir hava yakalayabilirsiniz. Aynı renk kravatıyla gözleri üzerine çekeceğiniz mor takıma gardırobunuzda mutlaka yer açmalısınız.

7. Kim demiş "Takım elbise erkek kıyafetidir." diye?

Kadınların ataerkillikle yüzyıllardır süren eşitlik mücadelesi, moda dünyasında da devam ediyor. Güçlü ve ciddi duruşu sebebiyle erkek kıyafeti olarak adlandırılan takım elbiseler, toplumsal cinsiyet tanımlarını kırarak kadınların gardırobuna da girmeyi başarıyor. YYNUDA, sınır tanımayan takım elbiseleriyle çalışan kadınların ofis stiline konforlu bir tarz katıyor. Vücuda tam oturan ceketi ve şık pantolonuyla dikkat çeken bej renkli takımı, boğazlı kazaklarla birlikte kullanabilirsiniz. Önemli bir toplantınız varsa beyaz gömlekle de tamamlayabileceğiniz takıma stiletto ayakkabılar da çok yakışacak. İş hayatında yükselirken, tüm cam tavanları yıkarken yanınızda olacak YYNUDA Takım Elbiye'ye mutlaka göz atın.

8. Desenlerden korkmayın

Doğadan aldığı ilhamı insanın yaratıcılığından gelen çizgilerle buluşturan orijinal desenler, bu sezon hiç olmadığı kadar popüler. Takım elbiseyle trendlerinde de başı çeken desenlerle bu sezon arayı iyi tutmak, stilinizi güncellemek için akıllıca bir adım olabilir. Eşsiz tasarımlarıyla modaya yön veren markalar arasında yer alan Serpil, siyah beyaz satranç tahtasını siyah harfler ve zarif safran çiçeklerle manipüle ederek adeta bir moda şaheseri ortaya çıkarıyor. Basic atletler ya da crop toplarla bütünleştirerek hem ofis stilinizde hem özel davetlerde kullanabileceğiniz modelle, ortamdaki en stil sahibi kişi olarak parlayabilirsiniz. Dilerseniz beyaz spor ayakkabılarla sokak stiline de uyarlayabileceğiniz tasarım harikası takım elbise için elbise dolabınızda mutlaka yer açmalısınız.

9. Feminenliğin dozunu arttırın

Maskülen stilin demirbaşları arasında yer alan takım elbiselerin feminen enerjisini arttırmaya ne dersiniz? Takım elbiselerin sert ve keskin silüetlerini yumuşatarak zarif ve estetik bir duruş kazandıran modeller, farklı aksesuarlarla daha da cazibeli bir şıklığın adresine dönüşüyor. Kadın modası denince kaliteli takım elbise markaları arasından öne çıkan Modakapımda, pastel tonlarındaki lila renkli takım elbisesiyle gardırobun en özel köşesine yerleşmeyi hak ediyor. Bilekleri açıkta bırakan pantolonu ve zarif uzun ceketiyle feminenliğin dozunu arttıran model, özellikle şık görünmek istenen özel günlerde klasik elbiselerden sıkılanların ilk tercihi olabilir. Büyük tokalı kemeriyle bel bölgesini ortaya çıkaran ve zarif bir duruş sergileyen takım elbiseyi kaçırmayın deriz.

10: İki moda devi bir arada: Deri ve takım elbise

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Takım elbiselerin sadece keten ve viskon gibi kumaşlardan üretildiğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Özellikle kış sezonunun vazgeçilmez unsuru arasında yer alan derinin cazibesi söz konusu olunca takım elbiseler daha fazla direnemiyor. Deri takım elbiseler, cool tavırları ve asi karakterleri ile takım elbise tarihini baştan yazıyor! Kaktüs markası, deride çok fazla rastlamadığımız su yeşilini keyifli bir takım elbise tasarımı ile bir araya getirerek kalplerimize taht kuruyor. İspanyol paçanın özgürce dalgalanan tavrından ilham alarak tasarlanan pantolonu ve sevimli balon kollarıyla dikkat çeken takım elbiseyi, neon renkli bir crop top ile birleştirerek sokak stilinin yeni yıldızı siz olabilirsiniz. Eğlenceli ve enerjik bir stile sahip olanların çok seveceği model, özellikle hafif serin yaz akşamlarına çok yakışacak!