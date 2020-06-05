'İçine patlayıcı yerleştirilen meyveyi yiyen' hamile filin ölümü Hindistan'da infial yarattı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde içine maytap gizlenmiş meyve yediği tahmin edilen hamile bir filin ölümü ülkede büyük üzüntü yarattı.

Maytabın hayvanın ağzında patladığı belirtiliyor.

CNN'in haberine göre Aşık Ali adlı bir orman görevlisi 23 Mayıs'ta nehirde yaralı olarak bulunan fil, 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Ali, "Otopsi, hayvanın ağzında bir patlama olduğunu gösteriyor. Suçlulardan hiçbirini yakalayamadık. Patlamaya neyin neden olduğunu hala bilmiyoruz. Hayvanın bir aylık hamile olduğunu öğrendik" dedi.

'MAYTAP FİLİN AĞZINDA PATLADI'

Kerala eyaleti yaban hayatı sorumlusu Surendra Kumar olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kumar, bölgede zaman zaman köylülerin yaban domuzlarının tarlalarına girmemesi için ananas ve başka meyvelerin içine maytap yerleştirdiğini belirterek filin ağzındaki patlamaya böyle bir şeyin yol açmış olabileceğini söyledi.

Surendra Kumar, "Patlamanın etkisiyle kemikleri parçalanan hayvanın ağzında ağır hasar oluştu. Hayvan yemek yiyemediği için zayıf düştü ve öldü" dedi.

https://twitter.com/Farah\_IH/status/1268542666565959687