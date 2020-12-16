HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı

İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı

16.12.2020 21:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı

Gaziantep’te görevli aile hekimi Fulya Özçelik’e önce saldırıp ardından içine tükürdüğü suyu üzerine döken korona virüs şüphelisi hasta, adli kontrol şartıyla doktorun ve çalıştığı merkezin 50 metre yakınına yaklaşamaması koşuluyla serbest bırakıldı.

Şahinbey ilçesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Onur Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Fulya Özçelik, Covid-19 şüphelisi hasta tarafından görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Antalya'da başhekimden hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazma cezasıAntalya'da başhekimden hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazma cezası

Zanlı Cesim Ö., doktor Fulya Özçelik’ten geçmişe dönük rapor istedi. Özçelik, yasal olmadığını söyleyip raporu hazırlamayınca Cesim Ö., doktora saldırıp darp etmeye çalıştı. Gelen sesler üzerine merkezdeki diğer sağlık çalışanları engelledi. Doktor Özçelik kendisine tehditler savuran Cesim Ö.’ye sakinleşmesi için su ikram etti. Öfkeli şahıs Cesim Ö., “Sizden ve tüm doktorlardan nefret ediyorum” dedikten sonra içine tükürdüğü suyu Özçelik’in üzerine serpti. Bu hareket üzerine Özçelik hayatının şokunu yaşarken, sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. 25 Aralık Polis Merkezi’nde bir gün gözaltında kalan Cesim Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Cesim Ö. adli kontrol ile doktor Özçelik ve sağlık merkezine 50 metreden fazla yaklaşamaması şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Cesim Ö.’nün korona virüs testinin negatif çıktığı ancak korona virüs şüphesinin devam ettiği öğrenildi.

0015b727-119f-4987-be04-c6cc0ec7986d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Enkaz altından 91 saat sonra çıkarılmıştı! Ayda'ya süpriz doğum günüEnkaz altından 91 saat sonra çıkarılmıştı! Ayda'ya süpriz doğum günü
İşte aşılarla ilgili yanlış bilinen gerçekler!İşte aşılarla ilgili yanlış bilinen gerçekler!

En Çok Okunan Haberler

Yatakta tamamen çıplak poz!

Yatakta tamamen çıplak poz!

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

İzmir depreminin sembol ismi Ayda'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Enkaz altından 91 saat sonra çıkarılmıştı! Ayda'ya süpriz doğum günü

Manisa’da 425 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’da 425 litre sahte içki ele geçirildi

Isparta'da acı olay! Arkadaşlarıyla ava giden genç fenalaşıp, öldü

Isparta'da acı olay! Arkadaşlarıyla ava giden genç fenalaşıp, öldü

İbrahim Kalın: AB, Türkiye'nin çabalarına destek ve katkı sunmalı

İbrahim Kalın'dan Avrupa Birliği'ne önemli çağrı

Metoroloji'den Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Metoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! Yarın başlıyor

Antalya'da başhekimden hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazma cezası

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.