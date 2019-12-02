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İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:54 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin, "Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır" açıklamasını yaptı.  İçişleri Bakanlığı, Mert Alparslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcının yürüyüş yapmak amacıyla gittikleri Uludağ'da kaybolmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin, "Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı, Mert Alparslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcının yürüyüş yapmak amacıyla gittikleri Uludağ'da kaybolmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bursa/Osmangazi İlçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Mert Alparslan ve Efe Sarp adlı 2 dağcının yürüyüş yapmak maksadıyla gittiği Uludağ Bölgesinde kaybolduğu ihbarının alınması üzerine, kayıp dağcıları bulmak üzere hemen arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1'inci Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdürülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır" denildi.
'HENÜZ ULAŞILAMADI'
Açıklamada, Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katıldığı, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamadığı ifade edildi. Arama çalışmalarına 1 Jandarma helikopteri ile havadan da keşif yapılarak destek verildiği kaydedildi.

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