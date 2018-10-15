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İçişleri 259 Muhtarı Görevden Aldı HDP Tepki Gösterdi

15.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle irtibatı bulunması veya milli güvenliğe aykırı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, 259 muhtarı görevden uzaklaştırdığını duyurdu

İçişleri 259 Muhtarı Görevden Aldı HDP Tepki Gösterdi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle irtibatı bulunması veya milli güvenliğe aykırı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle haklarındaki adli/idari işlemler sonuçlanıncaya kadar 259 muhtarı görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 103 köy muhtarıyla, 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar hakkında geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu muhtarlar hakkında “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirmesi” nedeniyle adli ve/veya idari işlemler yürütüldüğü belirtildi. Bu nedenle muhtarlarca yapılan görevin hassasiyeti bakımından “haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak geçici bir tedbir olarak” uzaklaştırma kararı alındığı anlatıldı.

Açıklamada, muhtarlar için “442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanuna istinaden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

HDP tepki gösterdi

HDP Siirt Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Meral Danış Beştaş, muhtarların görevden uzaklaştırması kararı alınması konusunu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

üBeştaş, soru önergesinde, Cumhurbaşkanı’nın, “PKK’nın tehditlerine boyun eğen muhtarlar var, bunları affetmeyiz” açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nın Doğu ve Güneydoğu illerinde, çok sayıda muhtarı görevden almaya yönelik çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Beştaş, önergesinde özetle şu soruların İçişleri Bakanı Soylu tarafından yanıtlamasını talep etti:

Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan muhtarların Bakanlığınızca görevden alınmasının amaç ve kapsamı nedir?

Muhtarlıklara da mı kayyum atanması gündemdedir?

259 muhtarın görevden alınması hükümetinizin yerel seçim kampanyası kapsamında mıdır?

Cumhurbaşkanının, muhtarlara ilişkin söylemleri tarafınızca talimat olarak mı nitelendirilmiştir? Yoksa muhtarların görevden alınması hususunda Cumhurbaşkanından ayrıca bir talimat aldınız mı?

Mevcut durumda HDP ve DBP’li belediyelere kayyum atanmış olduğu ve yine Cumhurbaşkanının yerel seçimlerde HDP’nin kazanması halinde yeniden kayyumların atanacağına dair söylemleri ile muhtarlara ilişkin bu çalışma seçmen iradesini yok saymak değil midir?

Van ilinde, 3 muhtarın tutuklanması olayı, Bakanlığınızın muhtarlara ilişkin çalışması kapsamında mıdır?

Muhtarlara neden AKP yöneticisi gibi görev yapmaları dayatılmaktadır? Muhtarlar seçilmiş temsilciler değil midir? Hükümetiniz neden seçmen iradesini ya kayyum yolu ile ya da görevden alma tehdidi ile yok sayıyor?

Muhtarların görevden alınmasında kriteriniz nedir?

Saraya gitmeyen muhtarlar mı hükümetinizin hedefindedir?

Hâlihazırda 259 muhtar görevden alınmış olup gündemde başka görevden almalar gerçekleşecek midir?

259 muhtar seçimle görev başına gelmiş kimseler olup 259 muhtarı göreve getiren halka bir açıklama yapacak mısınız?

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