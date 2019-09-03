HABER

İçişleri: 41 belediye başkanına 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince 94 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldığı, yerlerine; valiler, vali yardımcıları ve kaymakamların görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 41'i hakkında, terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. Bunlardan 33'ünün Yargıtay ve İstinaf'ta temyiz süreci devam ediyor. 7'sinin hakkında verilen ceza kesinleşirken, 1'inin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyası kapandı" denildi.
Açıklamada, görevden uzaklaştırılanların 52'si hakkında teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçlerinin devam ettiği, 1'inin ise beraat ettiği belirtildi.
20'Sİ TUTUKLU
Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanından 20'sinin hala tutuklu olduğu, 57'sinin tutuksuz yargı sürecinin devam ettiği, 7'si hakkında adli kontrol şartı bulunduğu, 8'i hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederizSoylu'dan İmamoğlu'na: Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz
Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Mehmet Ali Şahin'den Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

CHP'li Öztrak: 'Erken seçime gidiyoruz' derlerse biz hazırız

CHP'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik: Diyanet hassas bir kurumdur, siyasi polemiklerin dışında tutulmalı

AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.