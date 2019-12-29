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İçişleri Bakan Soylu: "(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik."
İçişleri Bakan Soylu: "(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik."
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29.12.2019 21:30 |
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İçişleri Bakan Soylu: "(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik."
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