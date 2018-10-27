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İçişleri Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

AĞRI'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterden Türkiye-İran sınırında yapımı süren 144 kilometrelik güvenlik duvarını inceledi.

İçişleri Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterden Türkiye-İran sınırında yapımı süren 144 kilometrelik güvenlik duvarını inceledi.
Sınır bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kamu kurum müdürleri ve partililer tarafından karşılandı. Sınır hattında yetkililerden birifing alan Bakan Soylu, TOKİ tarafından yapımı devam eden Türkiye-İran sınırındaki 144 kilometrelik güvenlik duvarını helikopterden inceledi. Buradan helikopterle Iğdır'ın Aralık ilçesi Subaşı Hudut Karakolu'na geçen Soylu, 6'ncı Hudut Bölüğü Boralan'da vatani görevlerini yerine getiren askerlerle karavana yiyip sohbet etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İller İdaresi Genel Müdürü görevinden bugün Muş Valiliği'ne atanan İlker Gündüzöz eşlik etti.

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İçişleri Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını incelediİçişleri Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını incelediİçişleri Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını incelediİçişleri Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi

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