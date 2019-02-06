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İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİNE KATILDI İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır'da valilik ziyaretinin ardından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturması amacıyla hazırlanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da (2)

'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİNE KATILDI
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır'da valilik ziyaretinin ardından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturması amacıyla hazırlanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı. 75 metrelik yol bölgesinde düzenlenen etkinlikte Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve beraberindeki Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlarla polis ve jandarma ekiplerinin uygulamasını izledi. Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekiler, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Burada konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, her yıl trafikte yaşanan büyük acıları yok etme noktasındaki bir kararlılık içerisinde olduklarını belirterek, "Diyarbakır'daki gelişen şehir ve alt yapıda özellikle trafikte saygı anlamında bir önemli aşamaya da ulaşmış bulunuyoruz. Bugün 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında düzenlediğimiz törende de gençlerimizden başlayarak bütün yaya kavramındaki vatandaşlarımıza bu bilinci aşılamak istiyoruz. Çabamız ve dileğimiz, vatandaşlarımızın katkısıyla Diyarbakır'da ve tüm Türkiye'de yaşanan kayıpları artık yaşamamak, acıları bir daha yaşamamak. Aziz Diyarbakırlıların katkılarıyla sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.
'TERÖRÜN KAT KAT ÖTESİNDE ZARARLARI OLAN BİR KONU'
Bakan Yardımcısı Çataklı ise trafik sorunun dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sorun olduğunu ifade ederek, "Her yıl binlerle ifade edilen rakamlarla insanlarımız hayatını kaybediyor. Yüz binlerle ifade edilen rakamlarla da insanlarımız yaralanıyor. Çok ciddi maddi hasarlar, maddi kayıplar meydana geliyor. Özellikle bin 700 civarında da yayamızı bu trafik kazalarında her yıl kaybediyoruz. Geçen yıldan bu yana özellikle trafikte farkındalığı arttırmak maksadıyla belli kampanyalar başlattık. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Özellikle yayalarla ilgili farkındalığı arttırmak maksadıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile trafikte yaya önceliği bilincini oluşturma maksatlı bir kampanya başlatmış bulunuyoruz. Trafik konusu terörün çok ötesinde, kat kat ötesinde zararları olan, çok ciddi bedeller ödediğimiz bir konu. O nedenle yaşadığımız acıları azaltmak bakımından özellikle trafikte yayaların önceliği hususunu ortaya koymak adına bu faaliyeti burada başlatıyoruz. Bu konuda bütün kurum ve kuruluşlarımızdan, özellikle sivil toplum kuruluşlarımızdan, öğrencilerimizden ciddi bir destek de bekliyoruz" diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekiler, buradaki etkinliğin ardından DSİ toplantı salonuna geçerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

FOTOĞRAFLI

İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da (2)İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da (2)İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da (2)İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da (2)

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