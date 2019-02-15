İçişleri Bakan Yardımcı Erdil: 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduğunu belirterek, "Sadece geçen 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı. Geçen pazartesi günü için 7 ton esrar yakalandı. Sentetik uyuşturucu da dahil Türkiye uyuşturucu malzemeleri toplama ve uyuşturucu lojistiği üzerinde çok etkin olan dünyada ikinci ülke. Malzeme toplayan ikinci ülke konumunda" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi(İZDES) kapsamında Gümüşhane'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında İZDES Projesi hakkında bilgi veren Erdil, Türkiye’nin en büyük sorunları olan terör, uyuşturucu ve trafik kazaları hakkında da değerlendirmede bulundu. "1746 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" Türkiye’de terörle mücadele konusunda çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Erdil, “Yoğun bir çalışma yapılması ve bu çalışmada, terör örgütlerinin PKK'nın DHKP-C'nin hatta FETÖ'nün Türkiye'de eylem yapma kapasitesi büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Eylem yapma kapasiteleri ortadan kaldırıldı. Sadece geçen yıl 2018 yılı içerisinde bin 746 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kolluk kuvvetleri, terörle mücadele eden birimleri, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile ilgili yerlerde operasyonlarla bin 746 teröristi etkisiz hale getirdi. Sadece geçen bir ayda 12 eylem önlendi, istihbarat çalışmaları ve denetimler doğrultusunda. Terör örgütüne katılım geçen bir yıl içerisinde çok yüksek oranda azaltıldı” diye konuştu. "203 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI" Uyuşturucuya yönelik operasyonlar kapsamında 203 bin kişinin gözaltına alındığını açıklayan Erdil, "Uyuşturucuya ilişkin eylem, operasyon yapıldı. 203 bin vatandaş gözaltına alındı. 23 bin küsur vatandaş tutuklandı. Vatandaş diyorum. Çantacı, uyuşturucu satıcısı vs. Bu süre içerisinde 20 tonun üstünde eroin. Sadece geçen 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı. Geçen pazartesi günü için 7 ton esrar yakalandı. Sentetik uyuşturucu da dahil Türkiye uyuşturucu malzemeleri toplama ve uyuşturucu lojistiği üzerinde çok etkin olan dünyada ikinci ülke. Malzeme toplayan ikinci ülke konumunda” dedi. "ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 27 AZALMA" Türkiye’nin önemli sorunlarından bir tanesinin de trafik kazaları olduğunu kaydeden Erdil, şöyle konuştu: “Trafik kazalarıyla oluşturulan zarar ziyan ve kayıplardı. Bunu da değerlendirdik. Önemli iyileştirmeler ve tedbirler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde geçen 2, 3 aylık sürede trafiğe ilişkin takipler, denetimler, kontroller, cezalar, operasyonlar artırıldı. Sadece 3 aylık sürede trafik kazalarında yüzde 34 civarında iyileşme ve azalma oldu. Ölümlü kazalarda yüzde 27 azalma oldu.”

