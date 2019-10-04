İçişleri Bakan Yardımcısı Aksoy'dan 'Kıran' operasyonu açıklaması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Hakkari'ye gelerek Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen 'Kıran' operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Çok yakından takip ettiğiniz gibi ilkbahar ve yaz operasyonları sonucu 'Kıran-1', 'Kıran-2' ve 'Kıran-37 operasyonları yaptık. Bölgemizde asayişimize, huzurumuza vatandaşımızın can ve mal güvenliğine kasteden unsurlara karşı başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yapıldı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. İlk olarak Hakkari Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aksoy'u Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Aksoy daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret edip sohbet eden Aksoy, vatandaşlarla çay içti.