İçişleri Bakan yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a: Acilen doktorunuza başvurun

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam katıldığı bir televizyon programında silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediğini iddia etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özdağ'ın iddiası sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı.

"En iyi ihtimalle unutkanlık sorunu yaşıyor olabilir, biz hatırlatalım" ifadesini kullanan Çataklı şu açıklamayı yaptı:

"Yusufeli Asl. Cez. Mah. 2012/57 Esas ve 2013/5 sayılı Kararı ile resmi belgenin düzenlemesinde yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı adli para cezasına çarptırılmış, cezası 15.01.2013 tarihinde kesinleşmiş olmasına rağmen bu 2 silah ruhsatı süresiz düzenlendiği için iptal edilmemiştir ve halen geçerlidir.

Ayrıca; 2019 yılında 6136 sayılı Kanununda memnu hakların iadesi alanlara silah ruhsatı verilmesi imkanı tanıyan düzenleme sonrası başvurusu üzerine 30.12.2020 ve 27.07.2021 tarihlerinde 2 ayrı silaha daha ruhsat düzenlenmiştir.

Sonuç: Ümit Özdağ'ın adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır.

Kendisine tavsiyemiz: Acilen doktoruna başvurmasıdır!

Basın mensupları ve takipçilerine önerimiz ise bu kişiyi ciddiye almamalarıdır."



