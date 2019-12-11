HABER

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Denizli'de incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Denizli'de incelemelerde bulundu

DENİZLİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın yürüttüğü İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne (İZDES) ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi.

Vali Hasan Karahan'ı makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Çataklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla oluşturulan İZDES programı kapsamında 81 ili ziyaret etmek için yola koyulduklarını söyledi.

Çataklı, çok geniş bir alanda faaliyet yürüten İçişleri Bakanlığının hızlı, ekonomik, etkin, verimli, vatandaşın katılımını esas alan ve bürokratik süreçlerin olabildiğince kısaltıldığı bir şekilde hizmet sunmaya odaklandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda, Bakanlığımızın illerimizde yürüttüğü faaliyetleri yerinde görmek, merkezden illerimize aktarılacak konuları aktarmak, arkadaşlarımızın çalışmalarımızla ilgili değerlendirmelerini almak, Türkiye genelinde uygulama birliği sağlamak ve illerimizdeki güzel uygulamaların ülke çapında yayılmasına imkan tanımak istiyoruz."

Amaçlarının, konuşup tek yönlü aktarımda bulunmaktan ziyade, STK temsilcilerinin de görüşlerini almak ve empati yapmak olduğunu kaydeden Çataklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 'esas olanın vatandaşın gönlünü kazanma' hedefi doğrultusunda gayret ediyoruz. Bakanlık olarak hakikaten vatandaşımıza çok dokunan, onun günlük hayatını çok etkileyen bir görev sahamız var. Onların memnuniyeti bizim için esas. O gayretle buradayız. Arkadaşlarımızın heyecanı ve motivasyonunu oldukça iyi gördük." ifadelerini kullandı.

Çataklı, bir gazetecinin Acıpayam ve Bozkurt ilçelerindeki depreme yönelik TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Yasal düzenleme öncesinde de TOKİ'nin, bazı konutların yapımına başladığını hatırlatan Çataklı, yasanın geçmesiyle diğer konuların da hızla uygulamaya geçeceğini bildirdi.

PARTNER Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini
Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralıÖzel Harekat polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı
Kundakladıkları 3 otomobilden birini hedef saptırmak için yakmışlarKundakladıkları 3 otomobilden birini hedef saptırmak için yakmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın açıklaması deprem İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı soru cevap

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.