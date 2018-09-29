İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Edirne'de

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Çataklı, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra Edirne'ye geldi.
Birçok bölümü yenilenen Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki Geri Gönderme Merkezini ziyaret eden Çataklı, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Yardımcısı Çataklı daha sonra, Edirne Valisi Günay Özdemir, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Edirne Göç İdaresi Müdür Vekili Musa Aşılıoğlu, Edirne Geri Gönderme Merkez Müdür Vekili Enver Tutel ve Göç İdaresi yetkilileri bir toplantı gerçekleştirdi.
Çataklı, buradaki görüşmelerin ardından 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ve Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.
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