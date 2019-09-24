İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Emellerine ulaşmalarına fırsat verilmeyecek

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından çıkar ve istismar grupları tarafından sosyal medya üzerinden provokasyon başlatıldığını söyledi. Çataklı, "Bu tür niyetli odakların emellerine ulaşmasına asla fırsat verilmeyecektir" dedi. İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı, 19 Eylül'de, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası üzerine sosyal medyadan yapılan paylaşımlar sonrası yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve evlerine verilen zararı incelemek üzere Adana'ya geldi. Çataklı, ilk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çataklı, olayların meydana geldiği bölgede ev ve iş yerlerinde hasar oluşan kişileri ziyaret ettiklerini belirterek, "2011 yılında Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan muhacirlerin üzerinden bir süredir ulusal düzeyde bir provokasyon yaşanıyor. Gerek birtakım siyasi partilerin gerek nereye hizmet ettiği belli birtakım çıkar gruplarının gerekse bazı siyasilerin salt siyasi rant beklentisiyle yaptığı birtakım provokatif açıklama ve davranışlar bu hassas konuda toplum olarak yakalamış olduğumuz kardeşlik ve huzur ortamını bozmaya dönük sonuçlar üretebilmektedir" diye konuştu.

'FAİL, 2004 DOĞUMLU TÜRK VATANDAŞI' Son dönemde özellikle göçmenlere yönelik Avrupa'da ırkçılığın yükseldiğini kaydeden Çataklı, "Türkiye'nin bu çapta bir meseleyi yönetmede göstermiş olduğu toplumsal olgunluk ve kurumsal başarı uzun yıllar mücadele içinde olduğumuz; PKK, DHKP-C, aşırı sol terör örgütleri, özellikle ciddi bir sosyal medya organizasyonuna sahip olduğu bilinen FETÖ ve bu yapılarla aynı çizgide sözde siyaset yapan diğer yapılar tarafından da hedef alınmaktadır. Tüm bu süreci ülkemiz, bugüne kadar yönetmeyi başarmıştır. Bundan sonraki süreçte de hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir. Söz konusu olaydaki faili, 2004 doğumlu Türk vatandaşı. Mağdur çocuğun yaşadığı olayı ailesine bildirmesinden sonra aile polise başvuruyor. Hızlıca yapılan araştırma sonrasında şüpheli şahıs gecikmeden yakalanmıştır. Mağdur çocuğun da teşhis ettiği şahsın 2004 yılı doğumlu Türk vatandaşı A.K. isimli bir kişi olduğu, olay günü Ankara Çocuk Eğitim Evi’nden izinli olarak geldiği, daha önceden de cinsel istismar, kasten yaralama, 32 hırsızlığın da aralarında olduğu toplam 37 suçtan kaydı olduğu anlaşılmıştır. Şahıs ifadesi sonrası tutuklanmıştır" dedi.