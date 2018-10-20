İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay’da

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bir dizi incelemede bulunmak üzere Hatay’a geldi.

İlk Olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çataklı, şeref defterini imzaladı. Çataklı burada emniyet birimleri ve kurum amirleri ile bir toplantı yaparak Afrin’de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Toplantının ardından valilikten ayrılan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’nın sınır bölgesinde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

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