İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay’da

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bir dizi incelemede bulunmak üzere Hatay’a geldi.
İlk Olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çataklı, şeref defterini imzaladı. Çataklı burada emniyet birimleri ve kurum amirleri ile bir toplantı yaparak Afrin’de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Toplantının ardından valilikten ayrılan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’nın sınır bölgesinde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Ünlü şirketin yöneticileri konkordato yüzünden birbirine girdi!
Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü
Fatih Portakal'dan canlı yayında AK Partili bakanlara çağrı
11 eve fuhuş baskını! Erkeklerle ilişkiye girip...
İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar
Trump'ın damadına Cemal Kaşıkçı suçlaması: Bir ölüm listesi vermiş olabilir
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum