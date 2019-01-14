İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı insani ihtiyaçları gözlemlemek için Yemen'de

ADEN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile ikili iş birliğini ve ülkedeki son durumu görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Aden'deki Meaşık Sarayı'nda bir araya gelen ikili, Yemen'deki insani durum, askeri ve siyasi gelişmeler ile Yemen-Türkiye iş birliğini ele aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'nin Yemen'e her zaman önem verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlı insani müdahale gerektiren önemli ihtiyaçları araştırmak ve gözlemlemek üzere Yemen'de bulunacak bir Türk ekibin görevlendirilmesi için talimat verdiğini aktaran Çataklı, Türk hükümetinin Yemen'deki siyasi ve saha gelişmelerini yakından takip ettiğini, Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadığını kaydetti. Çataklı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.

Türk hükümetinin çeşitli alanlarda Yemen'e verdiği destekten övgüyle söz eden Başbakan Abdulmelik de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Kızılayı gibi yardım kuruluşlarıyla insani alanlarda verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.