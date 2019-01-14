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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı insani ihtiyaçları gözlemlemek için Yemen'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 21:52 | Son Güncelleme

İsmail Çataklı, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile ülkedeki insani durum, askeri ve siyasi gelişmeler ile Yemen-Türkiye iş birliğini ele aldı

ADEN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile ikili iş birliğini ve ülkedeki son durumu görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Aden'deki Meaşık Sarayı'nda bir araya gelen ikili, Yemen'deki insani durum, askeri ve siyasi gelişmeler ile Yemen-Türkiye iş birliğini ele aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'nin Yemen'e her zaman önem verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlı insani müdahale gerektiren önemli ihtiyaçları araştırmak ve gözlemlemek üzere Yemen'de bulunacak bir Türk ekibin görevlendirilmesi için talimat verdiğini aktaran Çataklı, Türk hükümetinin Yemen'deki siyasi ve saha gelişmelerini yakından takip ettiğini, Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadığını kaydetti. Çataklı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.

Türk hükümetinin çeşitli alanlarda Yemen'e verdiği destekten övgüyle söz eden Başbakan Abdulmelik de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Kızılayı gibi yardım kuruluşlarıyla insani alanlarda verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Yemen tarafından Yerel Yönetim Bakanı ve Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Abdurragıb Fetih ile Başbakanlık Ofis Müdürü Enis Baharise, Türkiye tarafından ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Yemen TİKA Koordinatörü Abdullah Sarı, Kızılay Yemen Delegasyon Başkanı Mehmet Sancar hazır bulundu.

Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde perşembe günü geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 4 asker ölmüş, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Lahic Valisi Ahmed et-Turki ve Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi yaralanmıştı. Askeri İstihbarat Başkanı Tamah ise dün hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Çataklı Muin Abdulmelik Yemen

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