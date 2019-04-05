İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Seçim döneminde bin 531 olay meydana geldi. Bunlardan 356'sı muhtarlık seçimleriyle ilgili. Olaylarda 495 kişi gözaltına alındı, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Seçim döneminde bin 531 olay meydana geldi. Bunlardan 356'sı muhtarlık seçimleriyle ilgili. Olaylarda 495 kişi gözaltına alındı, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı."
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