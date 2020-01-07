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  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Sınırdaki Gelişmeleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Sınırdaki Gelişmeleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Sınırdaki Gelişmeleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay'da "Sınırdaki Gelişmeleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çataklı, AFAD Yönetim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantıya, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Başkanı Lütfü Savaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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hatay

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