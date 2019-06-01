İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı trafik tedbirlerini denetledi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda devam eden bayram tedbirlerini denetledi.

Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan en önemli güzergahlardan biri olan Bolu'nun Gerede ilçesine gelen Çataklı, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı kesimi Avşartarakçı köyü yakınlarında trafik denetimi yapan polis ve jandarma trafik ekiplerine ziyarette bulundu.

Burada yapılan çalışmalar hakkında Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan bilgi alan Çataklı, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi ve oyuncak hediye etti.

Çataklı, denetimle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin bayramlarda sılayı rahim yapmak gibi çok güzel hasetleri olduğuna değindi.

İnsanların bayram tatillerinde memleketlerine gitmek istemesi nedeniyle yoğun bir trafik oluştuğuna dikkati çeken Çataklı, "Bu bayram döneminde de her dönemde olduğu gibi 10 günlük süreçte yoğun bir trafik olacak. Bu trafik akışının sağlıklı olabilmesi, vatandaşlarımızın seyahatlerini vaktinde ve sağlıklı gerçekleştirebilmeleri bakımından bakanlık olarak çok yoğun tedbirler aldık. Bütün teknik imkan ve kabiliyetleri de kullanmak suretiyle buna helikopterler ve 'drone'lar da dahil yoğun bir gayret içindeyiz." dedi.