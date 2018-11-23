İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş odaklı hizmet seferberliği başlattık

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi incelemede bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak valilikler aracılığıyla 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' başlattıklarını, bütün bürokratlarla sahaya indiklerini ve şu ana kadar 23 ili ziyaret ettiklerini söyledi.

Beraberinde Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral Şakir Uslu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, AFAD Daire Başkanı Salih Altınay, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selami Yazıcı ve Planlama Uzman Yardımcısı Sercan Yazıcı ile birlikte Hakkari'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Çataklı ve beraberindeki heyeti, Valilik binası önünde Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çataklı, burada emniyet birimleri ve kurum amirleriyle basına kapalı toplantı yaptı.