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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş odaklı hizmet seferberliği başlattık

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 23:54 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi incelemede bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi incelemede bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak valilikler aracılığıyla 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' başlattıklarını, bütün bürokratlarla sahaya indiklerini ve şu ana kadar 23 ili ziyaret ettiklerini söyledi.

Beraberinde Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral Şakir Uslu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, AFAD Daire Başkanı Salih Altınay, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selami Yazıcı ve Planlama Uzman Yardımcısı Sercan Yazıcı ile birlikte Hakkari'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Çataklı ve beraberindeki heyeti, Valilik binası önünde Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çataklı, burada emniyet birimleri ve kurum amirleriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulmasının temel hedefleri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu hedef doğrultusunda, Sayın Bakanımızın talimatları ile İçişleri Bakanlığı izleme ve değerlendirme sistemi projesinin uygulanmasına başlanmıştır. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının Bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere, İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesini başlattık. Bu projenin birinci aşamasında 81 ilimizi ziyaret ederek, 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik. Bu ziyaretler sonucu sorunlarla ilgili öneriler de geliştirilerek, raporlar hazırlanıp hızlıca hayata geçirilme talimatları verilmiştir. Projenin ikinci aşaması vatadaş odaklı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimiz aracılığıyla başlattığmız 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' kapsamında, bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bakan yardımcıları ve Bakanlığımızın üst düzey yöneticilerinden oluşan 6'şar kişilik heyetlerle 22 ilimize ziyaret programlarımız gerçekleştirilmiş olup, kalan 59 ilimize de en kısa sürede ziyaretler gerçekleştirilecektir. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de, Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus göç ve benzeri hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla bire bir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir."

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