İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 2018'de 1746 terörist etkisiz hale getirildi

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yüksek performans ortaya koyduğunu söyleyerek, "2018 yılında 1746 terörist etkisiz hale getirildi. Dağda pişmanlık çerçevesinde 370 terörist teslim oldu" dedi. İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Kayseri'ye geldi. Vali Şehmus Günaydın ve ilgili bakanlığın daire müdürleri ile toplantıda bir araya gelen Bakan Yardımcısı Erdil, ardından basın açıklaması yaptı. 'TERÖR ÜLKEYİ RAHATSIZ EDECEK BOYUTTAN ÇIKTI' Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, son dönemde terörle mücadelede önemli mesafe katettiklerini söyledi. Terörün ülkeyi rahatsız edecek boyuttan çıktığını belirten Erdil, şöyle konuştu: "Kolluk kuvvetlerimiz yüksek kapasiteli performans ortaya koydu. 2018 yılında 1746 terörist etkisiz hale getirildi. Dağda pişmanlık çerçevesinde 370 terörist teslim oldu. Uyuşturucu malzemesinin toplanmasını konusunda Türkiye, dünya sıralamasında birinci veya ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'de sadece 20 ton civarında eroin, 130 ton esrar, miktarını ölçemediğimiz yüksek oranda sentetik uyuşturucu ve 3,5 milyar değerinde malzeme toplandı."



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