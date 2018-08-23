İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun'da polis uygulama noktasını ziyaret etti.

Aksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasına gelen Erdil, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın tarafından karşılandı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde bir süre Vali Sarıfakıoğulları ile sohbet eden Erdil, kendisinden Kurban Bayramı tatili sürecindeki trafik yoğunluğu ve kazaları hakkında bilgi aldı.

Erdil, daha sonra ise trafik uygulama noktasında, söz konusu güzergahta seyahat eden sürücü ve yolcularla sohbet etti.

Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Erdil, çocuklara "kırmızı düdük" kampanyası kapsamında düdük ve tişört hediye etti.

