İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Son yapılan Libya anlaşması ile ülkemizi Antalya Körfezine sıkıştırmaya çalışanların oyunu bozulmuştur"

İzleme ve Değerlendirme Çalışma Programı (İZDES) kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İçişleri Bakanlığı Daire Başkanları ve beraberindeki uzmanlardan oluşan heyet, Rize Valiliği Toplantı Salonunda Rize Valisi Kemal Çeber ile bir toplantı gerçekleştirdi.

İZDES projesi hakkında bilgi veren Erdil, projenin 81 ilde uygulandığını söyledi. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde artık bölgesinde politika ve strateji belirleyen bir ülke haline geldiğini belirten Erdil, “Afrin, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla, güneyimizdeki kara sınır bölgesinde iç güvenliğini tehdit eden unsurların bertaraf edilmesini amaçlayan Türkiye, aynı şekilde deniz suları bölgesindeki tehditleri de ortadan kaldırma amacındadır. Son yapılan Libya anlaşması ile ülkemizi Antalya Körfezine sıkıştırmaya çalışanların oyunu bozulmuştur” diye konuştu.

Ülkenin iç güvenliğini tehdit eden terör, göç ve uyuşturucu alanlarında ’topyekün mücadele konsepti’nin başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Erdil "PKK’nın kış üslenmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Kıran operasyonları devam etmektedir. Terörü bitirme stratejisiyle örgütün gerileme süreci hızla devam ederek, yurt içi PKK üyesi terörist sayısı ilk defa 500’lü rakamlara düşmüştür” şeklinde konuştu.

Terör örgütünün eylem kapasitesinin son iki yılda yarı yarıya azaldığını dile getiren Erdil “2016 yılından bugüne kadar ikna çalışmaları sonucu 570 terörist örgütten ayrılırken, operasyonlar sonucu teslim olan PKK/KCK üyesi terörist sayısı bin 104 olmuştur. İçişleri Bakanlığı, bir yandan terörist unsurlarla sahada kararlı ve amansız biçimde bir mücadele yürütürken, diğer yandan sosyal, ekonomik ve idari tedbirlerle vatandaşlarımızın terörden kaynaklı sorunlarını da çözmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağlanan huzur ve güven ortamının yatırım, istihdam ve turizme olumlu yansımaları olmaktadır. Terörist sayısı azaldıkça, turist sayısı artmaktadır. 2015 yılı baz alındığında; terörist sayısında yüzde 78,61 azalma, turizmde ise yüzde 141,52 oranında artış meydana gelmiştir” dedi.

