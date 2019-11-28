İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütü psikolojik dağılma sürecinde"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "3 yıl içerisinde terör örgütüne en az düzeyde katılım var. 2019'un 11 ayında terör örgütüne 108 civarında katılım olduğu öngörülmüştür. Terör örgütü büyük ölçüde psikolojik dağılma süreci yaşıyor. Türkiye'nin terörle ilgili mücadelesi çok şükür çok iyi bir noktada ve bu kararlılıkla sürdürülecek." dedi.

Erdil, temaslarda bulunmak üzere geldiği Iğdır'da Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ülkenin yıllardır etrafı ateş çemberi ile çevrilmiş gibi olduğunu ifade eden Erdil, birinci derecede önceliklerinin iç güvenliğin sağlanması olduğunu aktardı.

Erdil, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli mesafe aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede Türkiye üç yıllık sürede, başta Sayın Bakanımızın yüksek enerjisi, gayreti ve çabasıyla önemli mesafe aldı, çok başarılı sonuçlar ortaya çıktı. Elde edilen bu başarının sürdürülmesi, oluşturulmuş kurumsal mekanizmaların sürdürülebilir hale getirilmesi ve ilgili önlemlerin aynı hızla devam etmesi konusunda Türkiye'nin tekrar geriye dönmesi mümkün değildir. Bu konudaki çabalar aynı hızla devam edecektir. Hem kolluk birimlerimizin, yani emniyet, jandarma ve ilgili özel harekat birimlerimizin terörle mücadelede operasyonları, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesindeki çabaları aynı yoğunlukla devam edecek."