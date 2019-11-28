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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütü psikolojik dağılma sürecinde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 17:28 | Son Güncelleme

"3 yıl içerisinde terör örgütüne en az düzeyde katılım var. 2019'un 11 ayında terör örgütüne 108 civarında katılım olduğu öngörülmüştür" - "Mevsim olarak teröristlerin bir kış üstlenmesi süreci oluşuyor, buna meydan vermemek için Kıran Operasyonları ile yaklaşık 2 aydır sürdürülen çalışmalarla dağda kış üslenmesine girmeleri önleniyor. Bu geçen sürede çok güzel başarılar elde edilmiş, onların barınakları imha edildi" - "Bölgede terörle iltisaklı belediyelerin oluşturdukları suç mahalleri, suç ortamları mutlaka etkisiz hale getirilecek ve buralara ilişkin müdahaleler etkin şekilde sürdürülecektir"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "3 yıl içerisinde terör örgütüne en az düzeyde katılım var. 2019'un 11 ayında terör örgütüne 108 civarında katılım olduğu öngörülmüştür. Terör örgütü büyük ölçüde psikolojik dağılma süreci yaşıyor. Türkiye'nin terörle ilgili mücadelesi çok şükür çok iyi bir noktada ve bu kararlılıkla sürdürülecek." dedi.

Erdil, temaslarda bulunmak üzere geldiği Iğdır'da Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ülkenin yıllardır etrafı ateş çemberi ile çevrilmiş gibi olduğunu ifade eden Erdil, birinci derecede önceliklerinin iç güvenliğin sağlanması olduğunu aktardı.

Erdil, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli mesafe aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede Türkiye üç yıllık sürede, başta Sayın Bakanımızın yüksek enerjisi, gayreti ve çabasıyla önemli mesafe aldı, çok başarılı sonuçlar ortaya çıktı. Elde edilen bu başarının sürdürülmesi, oluşturulmuş kurumsal mekanizmaların sürdürülebilir hale getirilmesi ve ilgili önlemlerin aynı hızla devam etmesi konusunda Türkiye'nin tekrar geriye dönmesi mümkün değildir. Bu konudaki çabalar aynı hızla devam edecektir. Hem kolluk birimlerimizin, yani emniyet, jandarma ve ilgili özel harekat birimlerimizin terörle mücadelede operasyonları, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesindeki çabaları aynı yoğunlukla devam edecek."

Terörü besleyen unsurlar bulunduğuna dikkati çeken Erdil, "Terörün Türkiye'deki siyasal uzantılarıyla oluşan terör alanları ve oluşturulmuş suç alanlarına ilişkin idari tedbirler de aynı hızla, aynı kapasiteyle sürdürülmeye devam edilecektir. Özellikle bölgede terörle iltisaklı belediyelerin oluşturdukları suç mahalleri, suç ortamları mutlaka etkisiz hale getirilecek ve buralara ilişkin müdahaleler etkin şekilde sürdürülecektir." diye konuştu.

Erdil, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Mevsim olarak teröristlerin bir kış üstlenmesi süreci oluşuyor, buna meydan vermemek için Kıran Operasyonları ile yaklaşık 2 aydır sürdürülen çalışmalarla dağda kış üslenmesine girmeleri önleniyor. Bu geçen sürede çok güzel başarılar elde edilmiş, onların barınakları imha edildi." ifadesini kullandı.

Bugün Türkiye'de terörist sayısının 500'lere indiğini öngördüklerini aktaran Erdil, "3 yıl içerisinde terör örgütüne en az düzeyde katılım var. 2019'un 11 ayında terör örgütüne 108 civarında katılım olduğu öngörülmüştür. Terör örgütü büyük ölçüde psikolojik dağılma süreci yaşıyor. Türkiye'nin terörle ilgili mücadelesi çok şükür çok iyi bir noktada ve bu kararlılıkla sürdürülecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Düzensiz göçle ilgili çalışmalarımızı büyük titizlikle sürdürüyoruz"

Erdil, Türkiye'deki afet riski ve önlemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları da yüksek titizlikle sürdürdüklerini anlatarak, şunları aktardı:

"Özellikle AFAD İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve koordinasyonunda hizmet vermeye başladıktan sonra buradaki hizmet kapasitemizi değiştirmek ve daha yaygın şekilde sahada olmak konusundaki çalışmaları da sürdürüyoruz. Düzensiz göçle ilgili çalışmalarımızı da büyük titizlikle sürdürüyoruz. Türkiye'de yaklaşık 5 milyona yakın göçle oluşmuş yabancı kitlesi var. Son yıllarda düzensiz göçe ilişkin yapılan çalışmalar çok iyi bir noktada. Sınırlarımızda oluşturulan duvar ve önlemler, göçün Türkiye'ye yönelik oluşturduğu, özellikle doğu ve güneydoğu sınırımızda oluşan düzensiz göç hareketleri büyük ölçüde disipline edilmiştir."

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ığdır İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil

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