İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: “Yıl içerisinde teröre katılım 300 civarında”

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, geçtiğimiz ay içerisinde terör örgütüne sadece bir kişinin katıldığını belirterek “Yıl içerisinde teröre katılım 300 civarında. Buna karşılık Türkiye’de ikna süreçleri, takipler ve özellikle ailelerin yardım talepleri çerçevesinde 380 terörist ikna edilerek kolluk kuvvetlerimize ve adli makamlarımıza teslim oldu" dedi.

İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında geldiği Gümüşhane’de Valilik Toplantı Salonu’nda bir basın toplantısı düzenleyen Erdil, geçtiğimiz 4-5 aylık sürede bakan yardımcılarıyla birlikte 27 ayrı ili ziyaret ettikleri hatırlattı.

Türkiye’de terörle mücadele konusunda geçen yıl çok önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Erdil, bu çalışmalar sonucu PKK, DHKP-C ve FETÖ’nün Türkiye’de eylem yapma kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini söyledi.

“Türkiye’de özelikle PKK terörünün oluşturduğu tehdit ve risk büyük ölçüde etkisiz hale getirildi” diyen Erdil “Geçen yıl içerisinde jandarma, emniyet ve kolluk kuvvetlerimizin terörle mücadele eden birimleri doğu ve güneydoğu ile ilgili yerlerdeki operasyonlarla bin 746 teröristi etkisiz hale getirdi ve 361 terör eylemi önlendi. Sadece geçen bir ayda istihbarat ve denetimler sonucu 12 eylem önlendi. Terör örgütüne katılım geçen bir yıl içerisinde çok yüksek oranda azaltıldı. Geçen bir ay içerisinde terör örgütüne katılım bir sayısında kaldı. Yıl içerisinde teröre katılımda 300 civarında. Buna karşılık Türkiye’de ikna süreçleri, takipler ve özellikle ailelerin yardım talepleri çerçevesinde 380 terörist ikna edilerek kolluk kuvvetlerimize ve adli makamlarımıza teslim oldu" diye konuştu.

“Alınan tedbirler sonucu 3 ayda trafik kazalarında yüzde 34 oranında azalma oldu”

Terörün yanı sıra Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesinin de trafik kazaları ve kazalar sonucu oluşan zarar ziyan olduğunu belirten Erdil, kazaların azaltılması için mücadele ettiklerini ve iyileştirme ve tedbirler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Erdil, yapılan çalışmalar neticesinde son 3 aylık sürede trafik kazalarında yüzde 34 civarında iyileşme ve azalma olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Son 3 ay içerisinde ölümlü kazalarda yüzde 27 azalma oldu. Ancak buna rağmen 2018 yılı içerisinde trafikten kaybettiğimiz vatandaş sayımız 7 bin 400 küsur. 2017’deki rakam 9 bin civarındaydı. Bunu ifade etmek bile bize ürkütücü geliyor. Terörde kaybettiğimiz insandan çok daha fazla trafikte insan kaybediyoruz. 2018’de 303 bin kişi trafik kazlarında yaralandı. 46.5 milyar lira maddi kaybımız var. Trafik Türkiye’nin önemli bir sorunu. O istikamette de biz önlemler alıp, tedbirleri artırıp çalışmaları büyük bir titizlikle sürdüreceğiz.”